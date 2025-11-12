Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़pm kisan 21th installment these farmers get 4000 rupees when beneficiaries get next installment
इन किसानों को अब मिलेंगे ₹4000, कब आएगी पीएम किसान की 21वीं किस्त- जानिए

संक्षेप: अब तक सरकार इस साल दो किस्तें जारी कर चुकी है — फरवरी और अगस्त 2025 में। किसानों को उम्मीद थी कि अगली किस्त त्योहारों से पहले या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जारी की जाएगी, लेकिन दोनों मौके बीत गए और अब तक उनके खातों में ₹2,000 की राशि नहीं आई है।

Wed, 12 Nov 2025 06:56 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
PM Kisan Scheme: करोड़ों किसानों की निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी हैं, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 21वीं किस्त जारी करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब तक सरकार इस साल दो किस्तें जारी कर चुकी है — फरवरी और अगस्त 2025 में। किसानों को उम्मीद थी कि अगली किस्त त्योहारों से पहले या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जारी की जाएगी, लेकिन दोनों मौके बीत गए और अब तक उनके खातों में ₹2,000 की राशि नहीं आई है।

किसानों को साल में मिलते हैं ₹6,000

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को सालाना ₹6,000 की सहायता तीन बराबर किस्तों में दी जाती है। हर किस्त ₹2,000 की होती है। यह राशि सीधे DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के ज़रिए किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इस साल सरकार ने 19वीं किस्त फरवरी 2025 में और 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की थी। इसी आधार पर किसानों को उम्मीद थी कि 21वीं किस्त दिवाली (21 अक्टूबर) से पहले जारी हो जाएगी। लेकिन न तो त्योहारों से पहले और न ही बिहार चुनावों से पहले भुगतान हुआ। बता दें कि सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि 21वीं किस्त नवंबर के आख़िर या दिसंबर की शुरुआत तक जारी हो सकती है। तब तक किसानों को सलाह दी गई है कि वे PM-KISAN पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाकर अपना लाभार्थी स्टेटस और e-KYC अपडेट जरूर जांच करें।

वर्तमान में लगभग 10 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के लाभार्थी के रूप में पंजीकृत हैं। हालांकि, KYC में गड़बड़ियों और पात्रता मानदंडों के पालन न होने के कारण कई किसानों के लिए धनराशि जारी नहीं की गई है। अब एक रिपोर्ट के अनुसार, जिन किसानों को इन समस्याओं की वजह से 20वीं किस्त नहीं मिली थी, उन्हें अब ₹4,000 की राशि (यानी 20वीं और 21वीं किस्त का संयुक्त भुगतान) मिलने की संभावना है।

किस्त जारी करने के शेड्यूल में दिखी देरी

पिछले साल 2024 में सरकार ने पीएम-किसान की किस्तें तय समय पर जारी की थीं। 17वीं किस्त 18 जून 2024 और 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थीं। यानी दो किस्तें चार महीने से भी कम अंतर पर दी गई थीं। लेकिन 2025 में किस्तों के बीच का अंतर काफी बढ़ गया है। फरवरी से अगस्त तक करीब पांच महीने का गैप रहा और अब नवंबर के मध्य तक भी 21वीं किस्त नहीं आई है।

क्यों हो रही है देरी?

सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार देरी के पीछे ये प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं —

1. लाभार्थियों का सत्यापन अभियान: केंद्र सरकार फर्जी और अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर जांच कर रही है।

2. e-KYC और भूमि अभिलेख अपडेट: कई राज्यों में किसानों की ई-केवाईसी और जमीन रिकॉर्ड का अपडेट कार्य अभी जारी है, जो भुगतान जारी करने के लिए अनिवार्य है।

अधिकारियों के मुताबिक, जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, 21वीं किस्त नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत तक जारी की जा सकती है।

योजना के बारे में

2019 में शुरू हुई यह योजना मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण किसान योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है ताकि वे बीज, खाद और कृषि से जुड़ी अन्य जरूरतें पूरी कर सकें। अब तक देशभर में 11 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजनाओं में से एक बन गई है।

पात्रता और KYC नियम

पीएम-किसान योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को इन शर्तों का पालन करना जरूरी है —

- किसान भारत के नागरिक हों और उनके नाम पर कृषि योग्य भूमि हो।

- ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी होनी चाहिए।

- आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।

- भूमि अभिलेख राज्य सरकार द्वारा सत्यापित हों।

- सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता और संस्थागत भूमि धारक इस योजना के पात्र नहीं हैं।

फर्जी लाभार्थियों पर सख्ती

केंद्र सरकार ने हाल के महीनों में फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि अगली किस्त जारी करने से पहले सभी किसानों की आधार आधारित e-KYC और भूमि रिकॉर्ड सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें।

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं।
