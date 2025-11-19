किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी, खाते में भेजे गए ₹2000
संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बुधवार को 'पीएम-किसान उत्सव दिवस' के अवसर पर कोयम्बटूर से पीएम किसान की 21वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 20 किस्त जारी की जा चुकी हैं।
PM Kisan 21th Installment: पीएम किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बुधवार को 'पीएम-किसान उत्सव दिवस' के अवसर पर कोयम्बटूर से पीएम किसान की 21वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 20 किस्त जारी की जा चुकी हैं।
क्या है डिटेल
आधिकारिक बयान के अनुसार,'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2025 को कोयंबटूर, तमिलनाडु में पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी करेंगे। DBT प्रणाली के माध्यम से लगभग 18,000 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे।' बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की राशि तीन समान किश्तों में प्रदान की जाती है। राजस्थान में किसानों को अतिरिक्त राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू है, जिसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र किसानों को सालाना तीन हजार रुपये की अतिरिक्त राशि दी जा रही है।
लाभार्थी की स्टेटस कैसे चेक करें?
1. आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल https://pmkisan.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर, 'किसान कॉर्नर' के अंतर्गत, 'लाभार्थी सूची' पर क्लिक करें।
3. अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव दर्ज करें।
4. अपने गांव के लाभार्थियों की सूची देखने के लिए 'रिपोर्ट प्राप्त करें' पर क्लिक करें।
यहां कर सकते हैं शिकायत
बता दें कि अगर आपकी पीएम किस्त नहीं आए तो आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 और 011-24300606 पर कॉल कर सकते हैं।