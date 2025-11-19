करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज खाते में आएंगे ₹2000-₹2000, चेक करें डिटेल
संक्षेप: PM Kisan 21th installment: किसान आधिकारिक पीएम-किसान पोर्टल पर ओटीपी-आधारित ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं, जबकि बायोमेट्रिक ई-केवाईसी नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर किया जा सकता है।
PM kisan 21th installment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर, 2025 को तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक कार्यक्रम में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त में, पात्र किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में 2,000 रुपये प्राप्त होंगे। अगली किस्त के नज़दीक आते ही, सरकार ने एक बार फिर जोर दिया है कि सभी पीएम किसान-रजिस्टर्ड किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। किसान आधिकारिक पीएम-किसान पोर्टल पर ओटीपी-आधारित ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं, जबकि बायोमेट्रिक ई-केवाईसी नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर किया जा सकता है।
पीएम किसान लाभार्थी सूची कैसे देखें
पीएम किसान वेबसाइट आपको यह सत्यापित करने की सुविधा देती है कि आपका नाम आधिकारिक पीएम किसान लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं। सूची में अपना नाम देखने के लिए आप नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं-
1: आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल पर जाएं- https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
2: होमपेज पर 'किसान कॉर्नर' पर जाएं।
3: मेनू में "लाभार्थी सूची" विकल्प पर क्लिक करें।
4: राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनें और 'रिपोर्ट प्राप्त करें' पर क्लिक करें। इसके बाद लाभार्थी अपना नाम यहां देख सकते हैं।
पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त किसे नहीं मिलेगी?
सरकार ने कुछ संदिग्ध मामलों की पहचान की है जो पीएम किसान योजना के दिशानिर्देशों में उल्लिखित बहिष्करण मानदंडों के अंतर्गत आ सकते हैं। इनमें शामिल हैं, उदाहरण के लिए
- वे किसान जिन्होंने 1 फ़रवरी, 2019 के बाद ज़मीन का स्वामित्व हासिल किया।
- ऐसे मामले जहां परिवार के एक से अधिक सदस्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं (जैसे, पति और पत्नी दोनों, एक वयस्क सदस्य, एक नाबालिग, आदि)।
- ऐसे मामलों में लाभार्थी का फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा होने तक लाभ अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।