इंतजार खत्म! करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, कब आएगी पीएम किसान की 21वीं किस्त, लेटेस्ट अपडेट

PM Kisan 21th Installment: देशभर के किसानों के लिए राहत भरी खबर जल्द ही आ सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 21वीं किस्त का इंतजार अब अपने अंतिम चरण में है। अक्टूबर माह बीत चुका है और नवंबर की शुरुआत के साथ ही किसानों के मन में यह सवाल तेज हो गया है कि 2,000 रुपये की अगली किस्त उनके खातों में कब तक पहुंचेगी। पहले यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि छठ पूजा के बाद राशि जारी हो सकती है, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

पहले सप्ताह में आ सकती है 21वीं किस्त लेटेस्ट मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में 21वीं किस्त जारी कर सकती है। इससे किसानों की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं कि जल्द ही उनके बैंक खातों में यह राशि पहुंच जाएगी। उल्लेखनीय है कि पिछली कई किस्तों में सरकार ने निर्धारित समयसीमा के भीतर ही धनराशि हस्तांतरित की थी। ऐसे में नवंबर की शुरुआत किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आ सकती है।

किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी जरूरी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केवल वे ही किसान लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने ई-केवाईसी (e-KYC) की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जिन किसानों ने अब तक यह प्रक्रिया नहीं की है, उनकी किस्त रोक दी जाती है। इसलिए सरकार ने सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना e-KYC पूरा करें, ताकि राशि ट्रांसफर में कोई बाधा न आए।

घर बैठे ऐसे जांचें अपनी किस्त की स्थिति किसान घर बैठे अपनी किस्त की स्थिति की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सरकार की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा।

1. ‘Beneficiary Status’ सेक्शन पर क्लिक करें।

2. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

3. स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कैप्चा कोड भरें और सबमिट करें।

इसके बाद आपकी किस्त की पूरी स्थिति स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी।