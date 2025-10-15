Hindustan Hindi News
दिवाली से पहले आएगी पीएम किसान की 21वीं किस्त! करोड़ों किसानों के लिए जानना जरूरी

संक्षेप: इस योजना को भारत सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया था ताकि किसानों को कृषि कार्यों और घरेलू जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता मिल सके। योजना के तहत पात्र किसानों को ₹6,000 प्रति वर्ष तीन समान किस्तों में दिए जाते हैं।

Wed, 15 Oct 2025 03:31 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
PM Kisan 21th Installment: करोड़ों किसान अब 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस केंद्रीय योजना को भारत सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया था ताकि किसानों को कृषि कार्यों और घरेलू जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता मिल सके। योजना के तहत पात्र किसानों को ₹6,000 प्रति वर्ष तीन समान किस्तों में दिए जाते हैं। प्रत्येक किस्त ₹2,000 की होती है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ राज्यों में किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि बाकी राज्यों के किसानों को दिवाली 2025 से पहले (अक्टूबर तक) राशि मिलने की उम्मीद है। पिछली यानी 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से जारी की थी।

किस्त की स्थिति करें चेक

किसान अपनी किस्त की स्थिति जानने के लिए pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर “Beneficiary Status” सेक्शन में आधार या बैंक खाता नंबर डालकर विवरण देख सकते हैं। बता दें कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को ये दस्तावेज रखने आवश्यक हैं। जैसे कि आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और भूमि स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज और मोबाइल नंबर।

हेल्पलाइन नंबर पर करें संपर्क

योजना का लाभ केवल भूमिधारी किसान परिवारों (2 हेक्टेयर तक भूमि वाले) को मिलता है। योजना से जुड़े अपडेट, e-KYC या शिकायतों के लिए किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 या 011-24300606 पर संपर्क कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि यह किस्त दिवाली से पहले किसानों के खातों में पहुंच जाए, ताकि त्योहार के समय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिले।

