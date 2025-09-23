21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए जरूरी खबर, अब करना होगा यह काम

किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने रिकॉर्ड की जांच और अपडेट करें ताकि भविष्य में भुगतान में कोई रुकावट न आए। बता दें कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र किसानों को आय सहायता दी जाती है।

Tue, 23 Sep 2025 12:01 PM

PM Kisan 21th Installment: 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए एक जरूरी खबर है। पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हालिया नोट में कहा गया है कि कुछ मामलों में एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों को लाभ मिल चुका है। ऐसे मामलों में लाभ अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं, जब तक कि फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो जाता। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने रिकॉर्ड की जांच और अपडेट करें ताकि भविष्य में भुगतान में कोई रुकावट न आए। बता दें कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र किसानों को आय सहायता दी जाती है।

कब आएगी 21वीं किस्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम किसान योजना के 21वीं किस्त अक्टूबर के महीने में आ सकती है। सरकार किसानों को दिवाली से पहले 21वीं किस्त का पैसा उनके खाते में भेज सकती है।

पीएम-किसान की 21वीं किस्त के लिए पात्रता कैसे जांचें? 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2. ‘Beneficiary Status’ विकल्प पर क्लिक करें।

3. आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या मोबाइल नंबर डालकर स्थिति जांचें।

4. अंतिम चरण में ‘Get Data’ पर क्लिक करें।

5. यदि जरूरत हो तो अपनी KYC डिटेल्स अपडेट करें।

कौन पात्र नहीं हैं पीएम-किसान के लिए? निम्नलिखित श्रेणियों के लोग पीएम-किसान लाभ के पात्र नहीं हैं:

• सभी संस्थागत भूमि धारक

• जिन व्यक्तियों ने पिछले आकलन वर्ष में इनकम टैक्स दिया है।

• किसान परिवार जिनमें से कोई सदस्य निम्नलिखित श्रेणी में आता हो:

• संवैधानिक पदों के पूर्व या वर्तमान पदाधिकारी

• पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्यमंत्री, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, नगर निगम के मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष

• केंद्रीय/राज्य सरकार के वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, केंद्रीय/राज्य पीएसई, सरकारी स्वायत्त संस्थान, स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (MTS/क्लास IV/ग्रुप D को छोड़कर)

• पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष/सदस्य – जिला पंचायत, नगर निगम आदि