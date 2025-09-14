PM Kisan 21th installment Latest Update notification released for this type of beneficiaries 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने जारी की नोटिफिकेशन, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़PM Kisan 21th installment Latest Update notification released for this type of beneficiaries

21वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने जारी की नोटिफिकेशन

इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। यह राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे तीन किस्तों में भेजी जाती है। हर किस्त की रकम 2,000 रुपये होती है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 06:32 PM
share Share
Follow Us on
21वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने जारी की नोटिफिकेशन

PM Kisan Latest Update: भारत के करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। यह राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे तीन किस्तों में भेजी जाती है। हर किस्त की रकम 2,000 रुपये होती है। इस बीच, सरकार ने की ओर से पीएम किसान की बेवसाइट पर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

क्या है लेटेस्ट अपडेट

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पीएम-किसान योजना में कुछ संदेहास्पद मामलों की पहचान हुई है, जिनमें 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदने वाले किसान और ऐसे परिवार शामिल हैं जहां एक से अधिक सदस्य पैसा ले रहे हैं। ऐसे मामलों में लाभ अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। किसानों से अपील की गई है कि वे अपनी पात्रता Know Your Status (KYS) सुविधा के जरिए PM-KISAN वेबसाइट, मोबाइल ऐप या किसान ई-मित्रा चैटबॉट पर जांच लें। यानी जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है या अपना मालिकाना हक लिया है। या फिर जिनके परिवार में एक से अधिक सदस्य जैसे पति-पत्नी या पेरेंट्स के साथ 18 साल से ऊपर के युवा या नाबालिग बच्चे एक ही समय में लाभ ले रहे हैं। उन्हें अब फिजिकल वेरीफिकेशन पूरा होने तक किस्त नहीं मिलेगी। बता दें कि अब तक सरकार इस योजना के तहत 20 किस्तें जारी कर चुकी है। सबसे हाल की यानी 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को किसानों के बैंक खातों में भेजी गई थी। अब सभी की नजरें 21वीं किस्त पर टिकी हुई हैं।

कब आएगी 21वीं किस्त

त्योहारी सीजन नजदीक है, ऐसे में कई किसान उम्मीद कर रहे हैं कि अगली किस्त दिवाली 2025 से पहले उनके खाते में आ जाएगी। लेकिन अभी तक सरकार ने राशि जारी होने की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। योजना के नियमों के मुताबिक, सरकार हर चार महीने में किस्त जारी करती है। पिछली किस्त अगस्त की शुरुआत में आई थी, इसलिए 21वीं किस्त दिसंबर 2025 के आसपास आने की उम्मीद है।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।