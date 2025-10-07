PM Kisan 21th installment 171 Crore Released to 8 55 Lakh Farmers in JK Under modi govt scheme किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, दिवाली से पहले सरकार ने जारी की पीएम किसान की 21वीं किस्त, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़PM Kisan 21th installment 171 Crore Released to 8 55 Lakh Farmers in JK Under modi govt scheme

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, दिवाली से पहले सरकार ने जारी की पीएम किसान की 21वीं किस्त

बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने 26 सितंबर को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की थी। यह किस्त फिलहाल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के किसानों को खाते में दी गई थी।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 04:07 PM
share Share
Follow Us on
किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, दिवाली से पहले सरकार ने जारी की पीएम किसान की 21वीं किस्त

PM Kisan 21th Installment: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत जम्मू-कश्मीर के किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने राज्य के 8.55 लाख पात्र किसानों के खातों में ₹171 करोड़ की राशि जारी कर दी है। यह राशि योजना की 17वीं किस्त के रूप में दी गई है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश के करीब 8.55 लाख पात्र किसानों को पीएम किसान योजना के तहत लगभग ₹171 करोड़ की सहायता राशि दी जा रही है।

बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने 26 सितंबर को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की थी। यह किस्त फिलहाल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के किसानों को खाते में दी गई थी। बता दें कि इन राज्यों में हाल ही में हुई भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से फसलें बर्बाद हो गईं, इससे किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है।

सीधे खातों में भेजी गई राशि

केंद्र सरकार ने यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित की है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान को ₹6,000 प्रति वर्ष तीन समान किस्तों में प्रदान किए जाते हैं — हर चार महीने में ₹2,000 की किस्त के रूप में।

क्या है डिटेल

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रदेश के किसानों को स्थिर आय सहायता मिल रही है, जिससे वे अपनी खेती-बाड़ी की लागत, बीज और खाद जैसे जरूरी खर्च आसानी से वहन कर पा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह पहल राज्य में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर रही है।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।