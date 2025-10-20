कब आएगी पीएम किसान की 21वीं किस्त, आया अपडेट, करोड़ों किसानों के लिए जरूरी खबर

संक्षेप: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत योग्य किसानों को हर साल ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।

PM Kisan 21th Installment: दीवाली से पहले देशभर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उम्मीद की जा रही थी कि केंद्र सरकार त्योहार से पहले ₹2,000 की अगली किस्त जारी करेगी, जिससे किसानों के घरों में खुशियों का माहौल बने। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि सरकार दीवाली पर किस्त जारी नहीं करेगी और अगली किस्त का ट्रांसफर नवंबर के पहले सप्ताह में होने की संभावना है।

बिहार चुनाव से पहले हो सकता है ऐलान मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार नवंबर के पहले सप्ताह में पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी करने की घोषणा कर सकती है।यह भी माना जा रहा है कि यह घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से कुछ दिन पहले की जा सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखें तय हो चुकी हैं। पहला चरण: 6 नवंबर, दूसरा चरण: 11 नवंबर और मतगणना: 14 नवंबर। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सरकार नवंबर के पहले हफ्ते में ही किस्त जारी कर सकती है, ताकि इसका लाभ चुनाव से पहले किसानों तक पहुंचे।

आचार संहिता के बीच किस्त जारी करने पर उठे सवाल बिहार में चुनावी आचार संहिता लागू है, जिसके चलते यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार इस दौरान पीएम किसान की नई किस्त जारी कर सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार पहले ही कुछ राज्यों में 21वीं किस्त जारी कर चुकी है। 26 सितंबर 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों के खातों में किस्त जारी की थी। इन राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण किसानों को अग्रिम राहत दी गई थी। इसके बाद, 7 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के किसानों को भी इस किस्त का लाभ मिल चुका है। हालांकि, बाकी राज्यों के किसानों को अब नवंबर के पहले सप्ताह तक इंतजार करना पड़ सकता है।

क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत योग्य किसानों को हर साल ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की खेती संबंधी जरूरतों को पूरा करना और उनके जीवनयापन में सहायता देना है। अगस्त 2025 में सरकार ने 20वीं किस्त जारी की थी, जिससे 8.5 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला था।