करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर, 21वीं किस्त की खबरों के बीच सरकार ने दी यह जानकारी

PM-Kisan Samman Nidhi Scheme: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Samman Nidhi) योजना को लेकर चल रही अफवाहों और भ्रम की स्थिति पर बड़ा बयान जारी किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैल रही गलत जानकारी को देखते हुए सरकार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि लाखों किसानों ने योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए गलत तरीके से पंजीकरण कराया था।

लाखों संदिग्ध आवेदन चिन्हित केंद्र ने बताया कि देशभर में कई लाख किसानों ने पीएम किसान योजना के लिए आवेदन किया, जबकि वे योजना की पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते थे। इन आवेदनों को अब 'संदिग्ध' श्रेणी में रखा गया है। सरकार के अनुसार, कई मामलों में किसानों या उनके परिवार के सदस्यों ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी और इसके बाद एक ही परिवार के कई सदस्य (पति-पत्नी, बड़े सदस्य या यहां तक कि नाबालिग बच्चे) योजना का लाभ लेने लगे। सरकार ने इस प्रथा को 'अवैध' बताते हुए कहा है कि ऐसे सभी किसानों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

हटाए गए नाम अस्थायी रूप से निष्क्रिय हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन किसानों के नाम लाभार्थी सूची से हटाए गए हैं, उन्हें स्थायी रूप से नहीं हटाया गया है। सरकार ने बताया कि हटाए गए नामों की फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी, और जो पात्र पाए जाएंगे, उनके नाम फिर से सूची में जोड़े जाएंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तव में पात्र किसान ही योजना के लाभ प्राप्त करें, जबकि अपात्र व्यक्तियों को बाहर रखा जाए।

किसानों के लिए सरकार की नई गाइडलाइन सरकार ने सभी किसानों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम पीएम किसान लाभार्थी सूची में मौजूद है या नहीं। इसके लिए किसान —

- योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाकर “Eligibility Status” सेक्शन में अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं।

- “Know Your Status (KYS)” विकल्प के माध्यम से यह भी देख सकते हैं कि उनका नाम सूची में बरकरार है या हटाया गया है।

- यह जानकारी पीएम किसान मोबाइल ऐप या किसान मित्र चैटबॉट के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है।

अब तक 35 लाख से अधिक किसानों के नाम हटे केंद्र सरकार ने अपने हालिया क्लीनअप ड्राइव के तहत देशभर में 35,44,213 किसानों के नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए हैं। सरकार ने इन किसानों को सलाह दी है कि वे जल्द से जल्द अपनी पात्रता की जांच करें और यदि वे पात्र हैं, तो आवश्यक दस्तावेजों के साथ पुनः आवेदन करें। यह पुनः आवेदन प्रक्रिया किसान मोबाइल फोन के जरिए या मीसेवा केंद्रों पर जाकर पूरी कर सकते हैं।

21वीं किस्त पर असमंजस बरकरार सरकार ने अभी तक पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी नहीं की है और न ही इसके वितरण की कोई आधिकारिक तारीख घोषित की है। इस बीच सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे सामने आए हैं। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि किसानों को सालाना सहायता ₹9,000 तक बढ़ाई जा सकती है, जबकि अन्य में बताया गया कि किसानों को पूर्ववत ₹2,000 की राशि 21वीं किस्त के रूप में मिलेगी, जिससे वार्षिक सहायता ₹6,000 ही बनी रहेगी। हालांकि, सरकार ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है और अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वर्तमान में केंद्र सरकार का ध्यान केवल लाभार्थी सूची को साफ और सत्यापित करने पर केंद्रित है। अधिकारियों का कहना है कि अगली किस्त का वितरण तभी किया जाएगा, जब अपात्र नाम पूरी तरह से हटाए जा चुके होंगे और पात्र किसानों की पुष्टि हो जाएगी।

50 लाख किसान हो सकते हैं अयोग्य घोषित प्रारंभिक आकलन के अनुसार, करीब 50 लाख किसान अंततः अयोग्य पाए जा सकते हैं। इससे योजना पर वित्तीय बोझ कम होगा और धनराशि केवल वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचेगी। वर्तमान में करीब 10 करोड़ किसान देशभर में पीएम किसान योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहे हैं।