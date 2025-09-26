PM-किसान की 21वीं किस्त जारी, मोदी सरकार का इन किसानों के लिए बड़ा फैसला

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से की गई थी। इसके तहत हर पात्र किसान को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं।

PM Kisan 21st instalment : केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) की 21वीं किस्त शुक्रवार (26 सितंबर) को जारी कर दी है। इस बार किस्त का वितरण सिर्फ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए अग्रिम रूप से किया गया है, ताकि बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इन राज्यों के किसानों को तुरंत आर्थिक सहारा मिल सके। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस किस्त को जारी किया है।

कृषि मंत्रालय के मुताबिक, 27 लाख से अधिक किसानों को 540 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी गई है। इनमें करीब 2.7 लाख महिला किसान भी लाभार्थी हैं।

शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह किस्त पीड़ित किसानों के लिए मददगार साबित होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक किसान को 2,000 रुपये की राशि उनके खाते में भेजी गई है। बता दें कि हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड में हाल ही में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। ऐसे में समय से पहले किस्त जारी करने का फैसला किसानों का आत्मविश्वास लौटाने और उन्हें खेती-किसानी की ओर दोबारा प्रेरित करने के लिए लिया गया है।

