PM Kisan की 21वीं किस्त 19 नवंबर को आएगी, पर इन्हें नहीं मिलेगी

संक्षेप: PM Kisan 21st Installment: इंतजार की घड़ियां समाप्त हुईं। पीएम किसान की 21वीं किस्त का ऐलान हो गया है। 19 नवंबर को पीएम किसान की 21वीं किस्त के रूप में करीब 10 करोड़ किसानों के खातों में 2000-2000 रुपये डाले जाएंगे।

Mon, 17 Nov 2025 05:53 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
PM Kisan 21st Installment: इंतजार की घड़ियां समाप्त हुईं। पीएम किसान की 21वीं किस्त का ऐलान हो गया है। 19 नवंबर को पीएम किसान की 21वीं किस्त के रूप में करीब 10 करोड़ किसानों के खातों में 2000-2000 रुपये डाले जाएंगे। पिछले साल 18वीं किस्त 5 अक्टूबर, 2024 को जारी की गई थी। इस साल फरवरी में 19वीं किस्त आई थी।

आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, कुछ मामलों में 21वीं किस्त रोक दी गई है। ये वे किसान हैं, जो योजना से निकाले जाने वाले सूची में आते हैं, जैसे...

· वे किसान जिन्होंने 1 फरवरी, 2019 के बाद जमीन खरीदी है।

· एक से अधिक परिवार के सदस्य (जैसे पति-पत्नी दोनों, या वयस्क और नाबालिग सदस्य) योजना के लाभ के लिए पंजीकृत हैं।

ऐसे मामलों में लाभ तब तक रोक दिया जाता है जब तक शारीरिक सत्यापन पूरा नहीं हो जाता। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी पात्रता की स्थिति आधिकारिक वेबसाइट या 'किसान ई-मित्र' चैटबॉट पर जाकर जांचें।

लाभार्थी सूची कैसे चेक करें?

हर किस्त जारीहोने से पहले सरकार लाभार्थी सूची अपडेट करती है। किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करके इस सूची में अपना नाम देख सकते हैं। इस सूची में उन सभी पात्र किसानों के नाम होते हैं जिन्हें धनराशि मिलनी है।

कौन ले सकता है लाभ?

वे किसान जिन्होंने 20वीं किस्त के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर अपना ई-केवाईसी और पंजीकरण पूरा कर लिया है, वे इस सरकारी योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे।

धनराशि कैसे मिलेगी?

यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से जमा की जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि किसान का आधार कार्ड उसके बैंक खाते से लिंक हो।

लेटेस्ट अपडेट कहां देखें?

21वीं किस्त से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने साल 2019 में की थी। पिछली 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी की गई थी, जिसमें 20,500 करोड़ रुपये से अधिक 9.7 करोड़ किसानों के खातों में भेजे गए थे।

