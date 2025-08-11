PM Fasal Bima Yojana 35 lakh farmers beneficiaries get 3900 crore rupees do you get or now लाखों किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने भेजे ₹3900 करोड़, आपको मिले की नहीं?, Business Hindi News - Hindustan
लाखों किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने भेजे ₹3900 करोड़, आपको मिले की नहीं?

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनूं में आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम भुगतान कार्यक्रम में बटन दबाकर किसानों के खातों में बीमा राशि का डिजिटल भुगतान किया।

Varsha Pathak वार्ताMon, 11 Aug 2025 06:51 PM
PM Fasal Bima Yojana: देशभर के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी में से एक पीएम फसल बीमा योजना भी है। इस योजना के तहत सोमवार को 35 लाख किसानों को 3900 करोड़ रुपए की बीमा राशि डिजिटल भुगतन के जरिए उनके खाते में हस्तांतरित की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनूं में आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम भुगतान कार्यक्रम में बटन दबाकर किसानों के खातों में बीमा राशि का डिजिटल भुगतान किया।

क्या है डिटेल

इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान के कृषि मंत्री डा किरोड़ी लाल मीणा एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत एवं बड़ी संख्या में किसानों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर विभिन्न विभिन्न राज्यों के लाखों किसान एवं लाभार्थी वर्चुअल माध्यम से समारोह से जुड़े। चौहान ने कहा कि पहले कि सरकार द्वारा फसल बीमा की राशि पूरी तहसील या ब्लॉक की फसल बर्बाद होने के बाद ही दी जाती थी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी सारी योजनाओं को निरस्त करते हुए ऐसी बीमा योजना बनाई के जिसके तहत एक गांव क्या, एक किसान की भी अगर फसल बर्बाद हुई तो बीमा की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मात्र एक योजना ही नहीं बल्कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार किसानों की जिंदगी सुखद बनाने का कार्य कर रही है। पौने चार लाख करोड़ रुपये की धनराशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सीधे किसानों के खातों में वितरित की जा चुकी है।

2016 में हुई थी शुरुआत

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 2016 में शुरुआत से अब- तक 2 लाख 12 हजार करोड़ रुपये किसानों को दिए जा चुके हैं। खाद की सब्सिडी में भी सरकार ने बड़े स्तर पर किसानों को मदद पहुंचाने की कोशिश की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज यूरिया की 45 किलो की एक बोरी किसानों को 266 रुपये में मिलती है, इसकी असली कीमत 1,633 रुपये 24 पैसे है। 266 रुपये से ऊपर की सभी राशि का वहन सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में किया जाता है। डीएपी की 50 किलो की बोरी किसानों को 1,350 रुपये में मिलती है, जिसकी असली कीमत है 3,100 रुपये। अब-तक 14 लाख 6 हजार करोड़ रुपये सस्ते खाद के लिए फर्टिलाइजर कंपनियों को दिए जा चुके हैं।

पैसे मिले की नही… यहां करें चेक

सबसे पहले आपको पीएम बीमा किसान योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर क्लिक करें। यहां आप दिए गए फार्मर कॉर्नर ऑप्शन पर जाए।

अब आपको यहां रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज कर, लॉगिन करना होगा। फिर आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, इसे दर्ज करें।

अब यहां दिए गए किसान क्लेम स्टेटस या एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करें।

इसके बाद यहां मांगी गई डिटेल्स जैसे कि पॉलिसी नंबर, आधार नंबर इत्यादि ध्यानपूर्वक भरें।

अंत में आपके सामने स्टेटस शो हो जाएगा।

