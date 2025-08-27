Plutus Wealth buys 20 lakh shares of newly listed IPO Vikram Solar and also buy Sammaan Capital stake IPO लिस्ट होते ही वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी ने खरीद डाले 20 लाख शेयर, पहले ही दिन निवेशक गदगद, Business Hindi News - Hindustan
यह आईपीओ के 332 रुपये प्रति शेयर के भाव से लगभग 2 प्रतिशत अधिक है। 19 से 21 अगस्त के बीच खुला 2,079 करोड़ रुपये का यह आईपीओ 54.63 गुना सब्सक्राइब हुआ। प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट के साथ, जूनोमोनेटा फिनसोल ने भी कंपनी में शुरुआती दिन ही कुछ हिस्सेदारी खरीदी।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 01:39 PM
Newly-Listed IPO: प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 26 अगस्त को विक्रम सोलर के 20 लाख शेयर बल्क डील में खरीदे, जिस दिन यह शेयर बाजार में आया था। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी ने सम्मान कैपिटल में भी कुछ हिस्सेदारी खरीदी है। आइए जानते हैं डिटेल में

विक्रम सोलर

प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने विक्रम सोलर के 20 लाख शेयर 352.33 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर खरीदे। यानी कुल लेनदेन मूल्य लगभग 70.5 करोड़ रुपये रहा। विक्रम सोलर के शेयरों की बाजार में शुरुआत धीमी रही और 27 अगस्त को एनएसई पर 338 रुपये प्रति शेयर पर सूचीबद्ध हुए। यह आईपीओ के 332 रुपये प्रति शेयर के भाव से लगभग 2 प्रतिशत अधिक है। 19 से 21 अगस्त के बीच खुला 2,079 करोड़ रुपये का यह आईपीओ 54.63 गुना सब्सक्राइब हुआ। प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट के साथ, जूनोमोनेटा फिनसोल ने भी कंपनी में शुरुआती दिन ही कुछ हिस्सेदारी खरीदी। कंपनी ने कंपनी के 23.53 लाख से ज़्यादा शेयर 361.67 रुपये के औसत मूल्य पर खरीदे, लेकिन शुरुआती दिन ही पूरी हिस्सेदारी 361.89 रुपये प्रति शेयर के औसत मूल्य पर बेच दी।

कंपनी के शेयरों के हाल

विक्रम सोलर के शेयर शुरुआती दिन लगभग 6 प्रतिशत बढ़कर 357.50 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। यह वर्तमान में इसके आईपीओ प्राइस बैंड 332 रुपये प्रति शेयर से लगभग 8 प्रतिशत अधिक है। इससे पहले, दिन के कारोबार में शेयर लगभग 13 प्रतिशत बढ़कर 381.65 रुपये प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।

सम्मान कैपिटल

प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने सम्मान कैपिटल के 42.5 लाख शेयर औसतन 119.69 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदे। इससे कुल लेनदेन मूल्य लगभग 51 करोड़ रुपये हो गया। सम्मान कैपिटल के शेयर 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ 118.29 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। इस साल अप्रैल में 52-सप्ताह के निचले स्तर 97.61 रुपये प्रति शेयर पर पहुँचने के बाद अब यह शेयर 21 प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ है। हालांकि, यह शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 118.29 रुपये प्रति शेयर से अभी भी 32 प्रतिशत से अधिक नीचे है। एनएसई पर उपलब्ध कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2026 की अप्रैल-जून तिमाही के अंत तक प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट के पास 6.6 करोड़ शेयर थे, जो कंपनी में लगभग 8 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। बता दें कि कंपनी के शेयर कल मंगलवार को 118.29 रुपये पर बंद हुए।

