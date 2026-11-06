धनतेरस पर खरीदना है सोने का सिक्का? तनिष्क से ब्लिंकिंट तक जानें कहां मिल रहा सस्ता गोल्ड और ज्यादा डिस्काउंट

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Gold Coin: अब सोने के सिक्के खरीदने के लिए ज्वेलरी शोरूम जाने की जरूरत नहीं है।

Dhanteras Gold Coin Offers 2026: धनतेरस पर सोने का सिक्का खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए कई विकल्प मौजूद हैं। अब सोने के सिक्के खरीदने के लिए ज्वेलरी शोरूम जाने की जरूरत नहीं है। ब्लिंकिंट और इंस्टामार्ट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी 24 कैरेट सोने के सिक्के मिल रहे हैं। खास बात यह है कि इन प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग ब्रांड के गोल्ड कॉइन पर 58 फीसदी तक डिस्काउंट का दावा दिया जा रहा है। वहीं, तनिष्क, मालाबार, जीआटी और जॉयलुकस जैसे बड़े ज्वेलर्स भी सोने के सिक्के बेच रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का सिक्का कहां कितने रुपये में मिल रहा है और किस प्लेटफॉर्म पर सबसे सस्ता विकल्प मौजूद है।

बड़े ज्वेलर्स के यहां 24 कैरेट सोने का भाव 6 नवंबर 2026 को अलग-अलग ज्वेलर्स के यहां 24 कैरेट सोने की कीमत में अंतर देखने को मिला।

तनिष्क: 14,389 रुपये प्रति ग्राम

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड: 14,345 रुपये प्रति ग्राम

जॉयलुकस: 14,345 रुपये प्रति ग्राम

इन कीमतों से साफ है कि एक ही शुद्धता का सोना अलग-अलग ज्वेलर्स के यहां अलग भाव पर मिल सकता है।

इंस्टामार्ट पर कितने में मिल रहा 24 कैरेट सोने का सिक्का? अगर आप घर बैठे सोने का सिक्का मंगवाना चाहते हैं तो इंस्टामार्ट पर भी कई ब्रांड के विकल्प उपलब्ध हैं। यहां लक्ष्मी और गणेश डिजाइन वाले सोने के सिक्के भी मिल रहे हैं।

कल्याण ज्वैलर्स: 1 ग्राम लक्ष्मी डिजाइन 24 कैरेट सोने का सिक्का 14,499 रुपये में।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड: 1 ग्राम लक्ष्मी डिजाइन सोने का सिक्का 15,879 रुपये में।

सेंको गोल्ड: 0.5 ग्राम लक्ष्मी-गणेश डिजाइन का सिक्का 7,449 रुपये में।

इंस्टामार्ट पर 58 फीसदी तक डिस्काउंट इंस्टामार्ट पर इन सिक्कों पर आकर्षक छूट भी दिखाई जा रही है। कल्याण ज्वैलर्स के सिक्के पर 34 फीसदी, मालाबार के सिक्के पर 27 फीसदी और सेंको गोल्ड के सिक्के पर 58 फीसदी डिस्काउंट का दावा किया गया है। हालांकि, खरीदारी से पहले यह जरूर देख लें कि छूट के बाद अंतिम कीमत कितनी बन रही है।

ब्लिंकिंट पर भी मिल रहे सोने के सिक्के ब्लिंकिंट पर भी कई कंपनियों के 24 कैरेट सोने के सिक्के और बार उपलब्ध हैं। इनकी कीमत इस प्रकार है।

PML Jewels: 1 ग्राम लक्ष्मी डिजाइन गोल्ड कॉइन 15,090 रुपये।

GRT Jewellers: 1 ग्राम लक्ष्मी डिजाइन गोल्ड कॉइन 15,100 रुपये।

जॉयलुकस: 1 ग्राम लक्ष्मी डिजाइन गोल्ड कॉइन 15,100 रुपये।

MMTC-PAMP: 24 कैरेट लोटस डिजाइन गोल्ड बार 16,200 रुपये।

ऑनलाइन सोने का सिक्का खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान सोने का सिक्का खरीदते समय सिर्फ डिस्काउंट देखकर फैसला न करें। सबसे पहले उसका वजन, शुद्धता और बनाने वाली कंपनी की जानकारी जांचें। इसके अलावा डिलीवरी चार्ज और दूसरे शुल्क जोड़ने के बाद अंतिम कीमत जरूर देखें।