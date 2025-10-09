सरकार अब परिवर्तनकारी आर्थिक सुधारों के लिए तैयार : पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि दुनिया में चल रही तमाम उथल-पुथल और अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न स्थिति के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। पेश है हिन्दुस्तान के राजनीतिक संपादक मदन जैड़ा की पीयूष गोयल से बातचीत के मुख्य अंश…

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि दुनिया में चल रही तमाम उथल-पुथल और अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न स्थिति के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। इसे और बेहतर बनाने के लिए सरकार अब नए दौर के परिवर्तनकारी आर्थिक सुधारों के लिए भी तैयार है। पेश है हिन्दुस्तान के राजनीतिक संपादक मदन जैड़ा की पीयूष गोयल से बातचीत के मुख्य अंश:

अमेरिकी टैरिफ का क्या असर हुआ है। इससे निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? सरकार इसके असर पर नजर रख रही है तथा इसके प्रभाव को कम करने के लिए विश्व में वैकल्पिक बाजार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अलावा जीएसटी में कमी करके घरेलू खपत को बढाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा, अमेरिका से द्विपक्षीय व्यापार को लेकर वार्ता चल रही है।

भारत विश्व में उभरती हुई और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। जिस प्रकार से हमारे निर्यातकों ने मेहनत की है, उसके चलते तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय निर्यात पहले छह महीनों में 4-5 फीसदी की दर से बढ़ा है। पहली तिमाही में जीडीपी में बढ़ोतरी 7.8 फीसदी रही है। ऐसे में भारत की जो अपनी घरेलू खपत है तथा निर्यात पर निर्भरता कम है, वह महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर भारत तेजी से प्रगति करती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी।

अमेरिका से व्यापार वार्ता में क्या चुनौतियां आ रही हैं, क्या कृषि उत्पादों के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है? अभी बातचीत चल रही है, इसलिए यह कहना ठीक नही होगा कि किस मुद्दे पर अटकाव है। लेकिन उम्मीद है कि जल्द यह वार्ता मुकाम पर पहुंचेगी। कई और देशों तथा यूरोपीय संघ से भी व्यापार वार्ताएं चल रही हैं।

क्या अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों के लिए सरकार पैकेज लाएगी? इस मुद्दे पर चर्चाएं चल रही हैं ,अभी तक कोई योजना नही है।

क्या सरकार नए दौर के आर्थिक सुधारों की दिशा में काम कर रही है? हां, सरकार नए आर्थिक सुधारों के लिए विचार-विमर्श कर रही है। सभी व्यापारिक संस्थाओं एवं आम लोगों के सुझाव मांग रहे हैं। इनका अध्ययन किया जाएगा। सरकार परिवर्तनकारी आर्थिक सुधारों के लिए तैयार है।

क्या बौद्धिक संपदा कानून और एसईजेड कानूनों में सुधार पर विचार चल रहा है? देश में नवाचार को प्रोत्साहित करने और ईज आफ डुइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन विषयों पर कुछ सुझाव आए हैं, जिनका अध्ययन किया जा रहा है। कोशिश यह है कि इससे देश में उत्पादन बढ़े और रोजगार सृजित हों।

आपकी कतर यात्रा के क्या परिणाम रहे? भारत और कतर ने 2030 तक अपने मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 14 अरब डॉलर से बढ़ाकर दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। कुछ समय पहले कतर के अमीर भारत आए थे और उसके बाद वाणिज्य मंत्री आए। अब मेरी कतर यात्रा से व्यापार के तमाम मुद्दों और एफटीए पर भी बात हुई है। कतर से एलएनजी समझौता और वहां 8.3 लाख भारतीयों की मौजूदगी रिश्तों को मजबूती प्रदान करती है।

ऐसा कहा जा रहा है कि पीएलआई योजना के परिणाम अच्छे नही रहे हैं? पीएलआई योजना के जरिये लक्ष्य हासिल करने में कुछ समय लगता है। जो लोग कह रहे हैं कि योजना नहीं चली, वह दुर्भावनापूर्ण है।

बिहार में चुनावों का बिगुल बज चुका है, क्या उम्मीद देख रहे हैं? बिहार में बड़े बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि देश को विकसित बनाने के लिए बिहार समेत पूर्व और उत्तरी राज्यों का विकसित होना जरूरी है। इस दिशा में केंद्र ने अहम फैसले लिए हैं। इसलिए जदयू, लोजपा और अन्य घटक दलों के साथ एनडीए वहां बड़े बहुमत से जीत दर्ज करेगा।

प्रशांत किशोर यानि पीके के फैक्टर को आप बिहार में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या वह भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं? पीके कोई फैक्टर नहीं हैं। जमीनी स्तर पर उनकी कोई स्वीकार्यता नहीं है। वैसे भी बिहार की जनता समझदार है। वह अच्छी तरह जानती है कि अगर किसी ने बिहार का भला किया है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार है। इसलिए एनडीए की जीत तय है।