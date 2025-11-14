3% से भी नीचे चल रहा था GMP, पहले ही दिन शेयर ने कराया 28% से ज्यादा का फायदा

संक्षेप: पाइन लैब्स के शेयर 9.5% के प्रीमियम के साथ 242 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर 17.2% और चढ़ गए। पाइन लैब्स के शेयर इंट्राडे के दौरान 283.70 रुपये पर जा पहुंचे। यानी, पहले ही दिन निवेशकों को 28.4% का जबरदस्त रिटर्न मिला है।

पाइन लैब्स के शेयरों ने लिस्टिंग वाले दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) से जुड़े सारे गुणा-गणित को ध्वस्त कर दिया है। पाइन लैब्स के शेयर शुक्रवार 14 नवंबर को बाजार में लिस्ट हुए हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 221 रुपये था। लिस्टिंग वाले दिन कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में सिर्फ 2.49 पर्सेंट के प्रीमियम पर थे। पाइन लैब्स के शेयर शुक्रवार को BSE में 9.5 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ 242 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर 17.2 पर्सेंट और चढ़ गए। पाइन लैब्स के शेयर इंट्राडे के दौरान 283.70 रुपये पर जा पहुंचे। यानी, पहले ही दिन पाइन लैब्स के निवेशकों को 28.4 पर्सेंट का जबरदस्त रिटर्न मिला है।

2.48 गुना सब्सक्राइब हुआ था पाइन लैब्स का आईपीओ

पाइन लैब्स (Pine Labs) के आईपीओ को टोटल 2.48 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 1.27 गुना दांव लगा, जबकि एंप्लॉयीज कैटेगरी में 7.78 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। पाइन लैब्स के आईपीओ में गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) का कोटा 0.30 गुना सब्सक्राइब हुआ, जबकि क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 3.97 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 67 शेयर हैं। यानी, एक लॉट के लिए आम निवेशकों को 14,807 रुपये का निवेश करना पड़ा है।