Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Pine Labs q2 result newly listed firm back in black with 6 crore rs net profit share detail is here
घाटे से मुनाफे के ट्रैक पर लौटी यह कंपनी, 14 नवंबर को शेयर बाजार में हुई थी लिस्ट

घाटे से मुनाफे के ट्रैक पर लौटी यह कंपनी, 14 नवंबर को शेयर बाजार में हुई थी लिस्ट

संक्षेप:

इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5.97 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी को 32.01 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। इस लिहाज से कंपनी एक साल पहले की इसी अवधि के मुकाबले घाटे से अब मुनाफे में आई है।

Wed, 3 Dec 2025 09:13 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Pine Labs q2 result: बीते नवंबर महीने में ही फिनटेक कंपनी पाइन लैब्स की शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई थी। इस लिस्टिंग के बाद अब कंपनी ने चालू वित्त वर्ष 2026 की जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5.97 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी को 32.01 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। इस लिहाज से कंपनी एक साल पहले की इसी अवधि के मुकाबले घाटे से अब मुनाफे में आई है। कंपनी का मुनाफा पिछली तिमाही की तुलना में बढ़ा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कंपनी ने जून तिमाही में 5 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। कंपनी ने बताया कि परिचालन से राजस्व वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 18 प्रतिशत बढ़कर 649.90 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में यह 551.57 करोड़ रुपये था। फिनटेक प्लेटफॉर्म ने बताया कि एबिटा साल-दर-साल 62 प्रतिशत बढ़कर 122 करोड़ रुपये हो गया जबकि मार्जिन 14 प्रतिशत से बढ़कर 19 प्रतिशत हो गया।

नवंबर में हुई थी लिस्टिंग

पाइन लैब्स के शेयरों की लिस्टिंग नवंबर महीने में हुई थी। बीते 14 नवंबर को पाइन लैब्स के शेयर अपने इश्यू प्राइस 221 रुपये के मुकाबले बढ़त के साथ लिस्ट हुए। बीएसई और एनएसई दोनों पर शेयर करीब 10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 242 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। बाद में एनएसई और बीएसई पर क्रमशः 24.43 प्रतिशत व 24.36 प्रतिशत चढ़कर 275 रुपये तथा 274.85 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। बता दें कि आईपीओ 2,080 करोड़ रुपये के नए शेयर और 8.23 ​​करोड़ से अधिक शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन था। इसके लिए 210-221 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया था।

क्या है कंपनी का प्लान

कंपनी की योजना आईपीओ से प्राप्त रकम का उपयोग लोन चुकाने, आईटी परिसंपत्तियों में निवेश, क्लाउड बुनियादी ढांचे पर व्यय, प्रौद्योगिकी विकास पहल और डिजिटल चेकआउट पॉइंट्स की खरीद के लिए करने की है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।