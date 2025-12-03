घाटे से मुनाफे के ट्रैक पर लौटी यह कंपनी, 14 नवंबर को शेयर बाजार में हुई थी लिस्ट
Pine Labs q2 result: बीते नवंबर महीने में ही फिनटेक कंपनी पाइन लैब्स की शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई थी। इस लिस्टिंग के बाद अब कंपनी ने चालू वित्त वर्ष 2026 की जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5.97 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी को 32.01 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। इस लिहाज से कंपनी एक साल पहले की इसी अवधि के मुकाबले घाटे से अब मुनाफे में आई है। कंपनी का मुनाफा पिछली तिमाही की तुलना में बढ़ा है।
कंपनी ने जून तिमाही में 5 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। कंपनी ने बताया कि परिचालन से राजस्व वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 18 प्रतिशत बढ़कर 649.90 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में यह 551.57 करोड़ रुपये था। फिनटेक प्लेटफॉर्म ने बताया कि एबिटा साल-दर-साल 62 प्रतिशत बढ़कर 122 करोड़ रुपये हो गया जबकि मार्जिन 14 प्रतिशत से बढ़कर 19 प्रतिशत हो गया।
नवंबर में हुई थी लिस्टिंग
पाइन लैब्स के शेयरों की लिस्टिंग नवंबर महीने में हुई थी। बीते 14 नवंबर को पाइन लैब्स के शेयर अपने इश्यू प्राइस 221 रुपये के मुकाबले बढ़त के साथ लिस्ट हुए। बीएसई और एनएसई दोनों पर शेयर करीब 10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 242 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। बाद में एनएसई और बीएसई पर क्रमशः 24.43 प्रतिशत व 24.36 प्रतिशत चढ़कर 275 रुपये तथा 274.85 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। बता दें कि आईपीओ 2,080 करोड़ रुपये के नए शेयर और 8.23 करोड़ से अधिक शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन था। इसके लिए 210-221 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया था।
क्या है कंपनी का प्लान
कंपनी की योजना आईपीओ से प्राप्त रकम का उपयोग लोन चुकाने, आईटी परिसंपत्तियों में निवेश, क्लाउड बुनियादी ढांचे पर व्यय, प्रौद्योगिकी विकास पहल और डिजिटल चेकआउट पॉइंट्स की खरीद के लिए करने की है।