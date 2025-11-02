Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Pine Labs IPO open from 7 nov gmp surges 60 rupees premium check other details
खुलने से पहले ही ₹60 प्रीमियम पर पहुंचा GMP, दिग्गज कंपनी का आ रहा IPO, 7 नवंबर से मौका

संक्षेप: कंपनी पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल्स जैसी पेमेंट सॉल्यूशंस प्रदान करती है और पेटीएम और वॉलमार्ट-स्वामित्व वाली फोन पे जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करती है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹60 प्रीमियम पर उपलब्ध हैं।

Sun, 2 Nov 2025 12:18 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Pine Labs IPO: अगर आप आईपीओ मार्केट में पैसे लगाने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। अगले सप्ताह एक और आईपीओ निवेश के लिए ओपन हो रहा है। भारतीय फिनटेक कंपनी पाइन लैब्स का आईपीओ 7 नवंबर से 11 नवंबर के बीच खुलने जा रहा है। यह इश्यू भारतीय बाजार में इस समय चल रही आईपीओ की लहर में शामिल होगा। कंपनी पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल्स जैसी पेमेंट सॉल्यूशंस प्रदान करती है और पेटीएम और वॉलमार्ट-स्वामित्व वाली फोन पे जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करती है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹60 प्रीमियम पर उपलब्ध हैं।

घटाया गया है साइज

बता दें कि भारतीय फिनटेक कंपनी पाइन लैब्स ने अपने आईपीओ का साइज घटा दिया है। कंपनी ने मौजूदा निवेशकों द्वारा बेचे जाने वाले शेयरों की संख्या में 44% की कटौती की है, जबकि नए शेयरों के जरिए जुटाई जाने वाली पूंजी में 20% की कमी की गई है। यह जानकारी कंपनी की 31 अक्टूबर को दाखिल की गई अपडेटेड प्रॉस्पेक्टस से सामने आई है। प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, मौजूदा निवेशक जैसे कि पीक XV पार्टनर्स, PayPal और मास्टरकार्ड अब कुल 8.23 करोड़ शेयर बेचेंगे, जबकि जून में दायर ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस के अनुसार यह संख्या 14.78 करोड़ शेयर थी। इसके अलावा, कंपनी अब नए शेयरों की बिक्री के जरिए लगभग 2,080 करोड़ रुपये (236.65 मिलियन डॉलर) जुटाएगी, जो कि जून में प्रस्तावित 2,600 करोड़ रुपये (295.81 मिलियन डॉलर) से कम है। भारतीय नियमानुसार, कंपनियां ड्राफ्ट फाइलिंग के बाद अपने IPO के आकार में कुछ हद तक बदलाव कर सकती हैं।

क्या है डिटेल

Reuters के अनुसार, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पाइन लैब्स ने अपने ऑफर का आकार क्यों घटाया है या IPO के बाद कंपनी का अनुमानित मूल्यांकन क्या रहेगा। जून की फाइलिंग के समय कंपनी करीब 6 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन का लक्ष्य रख रही थी। अपडेटेड प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक, Peak XV अब 2.3 करोड़ शेयर, PayPal लगभग 67 लाख शेयर, और Mastercard करीब 59 लाख शेयर बेचने की योजना में हैं। इसके अलावा, लंदन स्थित प्राइवेट इक्विटी फर्म Actis और सिंगापुर की Temasek भी अपनी हिस्सेदारी घटा रही हैं।

कंपनी का कारोबार

भारत इस वर्ष दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा IPO बाजार बन गया है, और 2024 में फंड जुटाने का आंकड़ा 20.5 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड को पार करने की उम्मीद है। इस दौरान LG Electronics India जैसी कंपनियों ने ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग्स की हैं। इसके साथ ही, अन्य तकनीक-आधारित कंपनियों जैसे Groww, Lenskart और boAt के शेयर बिक्री (IPO) भी पाइपलाइन में हैं। कंपनी ने दिसंबर 2024 को समाप्त नौ महीनों में 12.08 अरब रुपये के राजस्व पर 26.14 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया है।

