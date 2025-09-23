Pidilite Industries Ltd trading ex bonus today investors gets one share on every one share 15 साल के बाद एक्स-बोनस ट्रेड कर रही कंपनी, मिलेंगे 1 पर 1 शेयर फ्री, Business Hindi News - Hindustan
Pidilite Industries Ltd trading ex bonus today investors gets one share on every one share

15 साल के बाद एक्स-बोनस ट्रेड कर रही कंपनी, मिलेंगे 1 पर 1 शेयर फ्री

Bonus Share: फेविकोल बनाने वाली कंपनी Pidilite Industries Ltd 15 साल के बाद एक बार फिर से एक्स-बोनस ट्रेड कर रही है। कंपनी ने निवेशकों को एक शेयर पर एक शेयर बोनस देने का फैसला किया है। इस बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट आज की तारीख तय हुई है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 08:46 AM
एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 1 शेयर पर एक शेयर बोनस योग्य निवेशकों को दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने आज यानी 23 सितंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।

2010 में कंपनी ने दिया था बोनस शेयर

इससे पहले Pidilite Industries Ltd ने 2010 में निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। तब भी कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर दिया था। Pidilite Industries Ltd लगातार निवेशकों को डिविडेंड देती आ रही है। कंपनी अगस्त के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड दिया था। उससे पहले कंपनी जुलाई के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 20 रुपये का डिविडेंड मिला था। बता दें, 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 16 रुपये का डिविडेंड दिया था।

शेयर बाजार में कैसा रहा है एक साल

सोमवार को मार्केट के बंद होने के समय पर Pidilite Industries Ltd के शेयरों का भाव बीएसई में 11.65 अंक या फिर 0.38 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3037.75 अंक पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 7.5 प्रतिशत की तेजी आई है। हालांकि, एक साल में यह स्टॉक 7.6 प्रतिशत टूट चुका है।

कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 69.40 प्रतिशत थी। वहीं, पब्लिक के पास 9.4 प्रतिशत हिस्सा है। एफआईआई के पास 12.1 प्रतिशत और म्यूचुअल फंड्स के पास 4.6 प्रतिशत हिस्सा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

