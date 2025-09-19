15 साल फिर से बोनस शेयर दे रही है कंपनी, मिलेंगे 1 पर 1 शेयर फ्री, रिकॉर्ड डेट 10 दिन के अंदर

Bonus Share: बोनस शेयर देने वाली कंपनियों के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Pidilite Industries Ltd) के शेयर जल्द ही एक्स-बोनस ट्रेड करेंगे।

Bonus Share: बोनस शेयर देने वाली कंपनियों के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Pidilite Industries Ltd) के शेयर जल्द ही एक्स-बोनस ट्रेड करेंगे। कंपनी एक शेयर पर एक शेयर बोनस दे रही है। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान भी कर दिया है। जोकि अगले हफ्ते है। बता दें, Pidilite Industries Ltd की तरफ से 15 साल के बाद फिर से बोनस शेयर दिया जा रहा है।

किस दिन है रिकॉर्ड डेट एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए Pidilite Industries Ltd ने 23 सितंबर 2025 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी यह वही दिन है जिस दिन कंपनी रिकॉर्ड बुक खंगालेगी।

इससे पहले कंपनी मार्च 2010 में एक्स-बोनस ट्रेड की थी। तब कंपनी की तरफ से एक शेयर पर एक शेयर ही बोनस दिया गया था।

शेयर बाजार में कैसा बीता एक साल? शुक्रवार को Pidilite Industries Ltd के शेयरों बिकवाली देखने को मिली। मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर यह स्टॉक 0.16 प्रतिशत की गिरावट के बाद 3049.40 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने में यह स्टॉक करीब 12 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में करीब 6 प्रतिशत की गिरावट आई है। जबकि इसी दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 1 प्रतिशत से कम की गिरावट दर्ज की गई है।

2 साल में Pidilite Industries Ltd के शेयरों में 21 प्रतिशत और 5 साल में 109 प्रतिशत की तेजी आई है। यह स्टॉक 10 साल में पोजीशनल निवेशकों को 446 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, अभी पिछले महीने ही फेविकोल बेचने वाली कंपनी ने एक शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड दिया था।