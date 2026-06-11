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30 जून से ₹100, ₹200 और ₹500 के कागज नोट बंद? इस पर सरकार ने दिया ये जवाब

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • 30 जून 2026 से भारत में कागज के नोट बंद कर प्लास्टिक नोट लागू किए जाएंगे?…सोशल मीडिया पर किए जा रहे ऐसे दावों को RBI ने पूरी तरह से फर्जी करार दिया है
  • फिलहाल, RBI केवल पॉलिमर (Plastic) नोटों की संभावनाओं का अध्ययन कर रहा है, लेकिन मौजूदा नोटों को बंद नहीं किया गया है
30 जून से ₹100, ₹200 और ₹500 के कागज नोट बंद? इस पर सरकार ने दिया ये जवाब

भारत में 30 जून से प्लास्टिक नोट आने वाले हैं और कागज के नोट बंद हो जाएंगे, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसा दावा तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या सचमुच 100, 200, 500 और 2000 रुपये जैसे मौजूदा नोट बंद होने वाले हैं? क्या भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कोई बड़ा बदलाव करने जा रहा है? अब इस पूरे मामले पर सरकार ने खुद स्थिति साफ कर दी है।

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दरअसल, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स में दावा किया गया था कि 30 जून 2026 से भारत में कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक यानी पॉलिमर नोट इस्तेमाल किए जाएंगे और पुराने नोट धीरे-धीरे चलन से बाहर कर दिए जाएंगे। इस खबर के वायरल होते ही लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन, सरकार की फैक्ट-चेक एजेंसी PIB Fact Check ने इन दावों को पूरी तरह फर्जी और भ्रामक बताया है।

PIB ने स्पष्ट कहा है कि RBI ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि 30 जून से कागज के नोट बंद किए जाएंगे या देश में प्लास्टिक नोट लागू किए जाएंगे। लोगों को सलाह दी गई है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी खबरों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी को ही सही मानें।

हालांकि, इस खबर के पीछे एक वजह जरूर है। हाल ही में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद बताया था कि केंद्रीय बैंक पॉलिमर नोटों की संभावनाओं का अध्ययन कर रहा है। उन्होंने कहा था कि RBI यह जांच रहा है कि प्लास्टिक नोटों के क्या फायदे और चुनौतियां हैं तथा क्या इन्हें भारत में लागू करना व्यावहारिक होगा। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई फैसला हो चुका है या जल्द ही नोट बदल दिए जाएंगे।

पॉलिमर नोट विशेष प्रकार के सिंथेटिक पदार्थ से बनाए जाते हैं, जबकि भारत में फिलहाल 100 प्रतिशत कॉटन आधारित कागजी नोट इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और कई अन्य देशों ने पॉलिमर नोटों को अपनाया है, क्योंकि ये ज्यादा टिकाऊ होते हैं, जल्दी फटते नहीं हैं, पानी और गंदगी से कम प्रभावित होते हैं और इनमें आधुनिक सेफ्टी फीचर्स जोड़े जा सकते हैं।

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भारत भी पहले इस दिशा में प्रयोग कर चुका है। साल 2012 में सरकार ने कुछ शहरों में ₹10 के पॉलिमर नोटों के परीक्षण की मंजूरी दी थी। उस समय उद्देश्य नोटों की उम्र बढ़ाना था, लेकिन तकनीकी और अन्य चुनौतियों के कारण यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी।

दिलचस्प बात यह है कि डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन के बावजूद भारत में नकदी का उपयोग अभी भी काफी मजबूत है। RBI की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 तक देश प्रचलन में मौजूद नोटों का कुल मूल्य 11.9% बढ़कर 41.23 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वहीं नोटों की संख्या 10.5% बढ़कर 171.32 अरब पीस हो गई। कुल मूल्य के हिसाब से ₹500 के नोटों की हिस्सेदारी 85.5% रही।

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इसका सीधा मतलब है कि फिलहाल भारत में नकदी का महत्व बरकरार है और 30 जून से कागजी नोट बंद होने की खबर पूरी तरह झूठी है। हां, भविष्य में पॉलिमर नोटों पर विचार जरूर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसलिए अगर आपके पास कागज के नोट हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वे पहले की तरह पूरी तरह वैध और चलन में बने रहेंगे।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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