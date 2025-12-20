Hindustan Hindi News
SME IPO की डिमांड में कमी, 2 दिन में महज 23% ही भरा, GMP भी जीरो

संक्षेप:

IPO News: प्राइमरी मार्केट में पाइथोकेम रेमेडिज़ आईपीओ (Phytochem Remedies IPO) खुल गया है। लेकिन इस आईपीओ को लेकर कोई खास उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ दो दिन में महज 23 प्रतिशत ही भरा है।

Dec 20, 2025 08:50 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
IPO News: प्राइमरी मार्केट में पाइथोकेम रेमेडिज़ आईपीओ (Phytochem Remedies IPO) खुल गया है। लेकिन इस आईपीओ को लेकर कोई खास उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ दो दिन में महज 23 प्रतिशत ही भरा है। इसके पीछे की वजह ग्रे मार्केट भी है। कंपनी की ग्रे मार्केट में स्थिति खराब है।

क्यूआईबी कैटगरी में निवेशकों की तलाश

पाइथोकेम रेमेडिज आईपीओ को 23 प्रतिशत शुरुआती दो दिन में सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 27 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला है। वहीं, एनआईआई कैटगरी में 20 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन अबतक प्राप्त हुआ है। क्यूआईबी सेक्शन में आईपीओ को सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है। यहां अब भी निवेशकों की तलाश है।

क्या है जीएमपी

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि निवेशकों के नजरिए से चिंताजनक बात है। मौजूदा जीएमपी फ्लैट लिस्टिंग के संकेत दे रहा है। बता दें, पाइथोकेम रेमेडिज आईपीओ 18 दिसंबर को खुला था। निवेशकों के पास 22 दिसंबर तक आईपीओ पर दांव लगाने का मौका है।

क्या है प्राइस बैंड?

इस कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 98 रुपये प्रति शेयर है। इसका लॉट साइज 1200 शेयरों का बनाया है। एक रिटेल निवेशक को कम से कम 2400 शेयरों को एक साथ खरीदना होगा। जिसकी वजह से 235200 रुपये का मिनिमम इंवेस्टमेंट करना ही होगा।

क्या है आईपीओ का साइज?

पाइथोकेम रेमेडिज आईपीओ का इश्यू साइज 38.22 करोड़ रुपये का है। कंपनी का इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। आईपीओ के जरिए कंपनी 39 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई में होगी।

कंपनी ने मेफकॉम कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया है। वहीं, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

