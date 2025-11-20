लिस्टिंग के बाद इस शेयर का हुआ बुरा हाल, 15% टूटा भाव, ₹121 पर आया दाम

Hindustan Hindi News
Thu, 20 Nov 2025 03:15 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
PhysicsWallah IPO: फिजिक्सवाला (PhysicsWallah) के शेयरों में 20 नवंबर को 15% से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई। कंपनी के शेयर आज 121.15 रुपये के इंट्रा डे लो पर आ गया था। यह लगातार दूसरे सत्र में बड़ी गिरावट है, जबकि कंपनी का मार्केट डेब्यू काफी मजबूत रहा था। लिस्टिंग के सिर्फ तीन ट्रेडिंग सेशन में ही शेयर अपने लिस्टिंग प्राइस से 16% नीचे आ गया है। इसके बावजूद, स्टॉक अभी भी IPO प्राइस ₹109 से करीब 11% ऊपर बना हुआ है।

निवेशकों को 12,000 करोड़ का नुकसान

फिजिक्सवाला का मार्केट कैप आज ₹35,000 करोड़ के नीचे फिसल गया, जो इसकी लिस्टिंग के दिन के लगभग ₹46,300 करोड़ के मुकाबले काफी कम है। इसका मतलब है कि कंपनी के मार्केट-कैप में तीन दिन में लगभग ₹12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। कंपनी के शेयर 18 नवंबर को NSE पर ₹145 प्रति शेयर के प्राइस पर 33% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए थे।

IPO प्राइस से 44% अधिक का मुनाफा

लिस्टिंग के दिन स्टॉक और चढ़कर ₹156.49 तक पहुंच गया था, जो IPO प्राइस से 44% अधिक था। लेकिन दूसरे दिन ही शेयर ने तेजी खो दी और करीब 11% गिरकर ₹138.54 तक पहुंच गया। हालांकि दिन के अंत में कुछ रिकवरी देखने को मिली और स्टॉक ₹143.28 पर बंद हुआ, जो करीब 8% की गिरावट को दर्शाता है। तीसरे दिन गिरावट और बढ़ गई और स्टॉक 15% से अधिक टूटकर ₹121.22 पर ट्रेड करता पाया गया। लगातार गिरावट के चलते निवेशकों में चिंता बढ़ी है, खासकर उनके बीच जिन्होंने डेब्यू डे पर ऊँचे भाव पर खरीदी की थी।

एनालिस्ट की राय

स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट की हेड ऑफ वेल्थ, शिवानी न्याती ने कहा कि तीव्र प्रतिस्पर्धा, शिक्षा क्षेत्र की रेगुलेटरी अनिश्चितता और हाइब्रिड मॉडल (ऑनलाइन + ऑफलाइन) की लागत फिजिक्सवाला के लिए मुख्य जोखिम हैं। उन्होंने सलाह दी कि जिन निवेशकों को IPO में शेयर मिले हैं, वे आंशिक मुनाफा बुक करें और बाकी हिस्सेदारी मीडियम टर्म के लिए होल्ड रखें, साथ ही ₹130 का स्टॉप लॉस लगाएं। विभावंगल अनुकूलकारा के फाउंडर और एमडी, सिद्धार्थ मौर्य ने भी सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती करोड़ों फ्री यूजर्स को पेइंग सब्सक्राइबर में बदलने की है, साथ ही लागत को नियंत्रित करना भी महत्वपूर्ण होगा। यदि कंपनी क्षेत्रीय विस्तार और हाइब्रिड मॉडल से स्थिर मुनाफा दिखाने में सफल होती है, तो यह लंबी अवधि में मजबूत विश्वसनीयता बनाएगी। प्रिमस पार्टनर्स के एमडी, श्रवण शेट्टी ने कहा कि कंपनी में बड़ा स्केल हासिल करने की क्षमता है, लेकिन प्रतिस्पर्धी माहौल कठिन है। अनएकेडमी और बायजू जैसे खिलाड़ी पहले से मौजूद हैं और हाइब्रिड मॉडल सामान्यतः धीमी गति से स्केल होता है। वर्तमान वैल्यूएशन भी स्ट्रेच्ड है, इसलिए तेजी से और टिकाऊ विकास हासिल करना कंपनी के लिए चुनौती होगा।

कंपनी का कारोबार

फिजिक्सवाला की शुरुआत 2016 में एक यूट्यूब चैनल के रूप में हुई थी। आज यह भारत के सबसे बड़े एडटेक ब्रांडों में से एक है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की शिक्षा सेवाएं प्रदान करता है। FY25 में कंपनी ने 49% की रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की और घाटा घटकर ₹243 करोड़ रह गया, जबकि पिछले साल घाटा ₹1,131 करोड़ था। कंपनी की वैल्यूएशन अपने अनलिस्टेड प्रतिद्वंद्वियों जैसे टेमासेक समर्थित upGrad (वैल्यूएशन $2.25 बिलियन) और सॉफ्टबैंक समर्थित अनएकेडमी (वैल्यूएशन $3.44 बिलियन) से अधिक है, जो इसके बढ़ते प्रभाव और पैमाने को दर्शाता है।

