लिस्टिंग के तीन दिन बाद भी टूट रहा इस कंपनी का शेयर, आपका हुआ था IPO अलॉट?
PhysicsWallah share price: तीन दिन पहले शेयर बाजार में एंट्री लेने वाली एडुटेक कंपनी फिजिक्सवाला के शेयर बिकवाली मोड में चले गए हैं। शुक्रवार को एक बार फिर इस शेयर को बेचने की होड़ सी थी। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 149 रुपये के हाई से करीब 5 फीसदी लुढ़ककर 136 रुपये पर आ गया। हालांकि, 18 नवंबर को जब शेयर की लिस्टिंग हुई थी तब यह अपने आईपीओ इश्यू प्राइस के मुकाबले प्रीमियम पर था। इसके बाद से निवेशक मुनाफावसूली वाले मोड में चले गए और शेयर बिखर गया।
आईपीओ का इश्यू प्राइस और लिस्टिंग
फिजिक्सवाला का शेयर कारोबार के पहले दिन मंगलवार को अपने इश्यू प्राइस 109 रुपये के मुकाबले 42 प्रतिशत से अधिक बढ़त के साथ बंद हुआ। बीएसई पर इसके शेयर ने इश्यू प्राइस से 31.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ 143.10 रुपये पर शुरुआत की। बाद में यह 48.66 प्रतिशत चढ़कर 162.05 रुपये पर पहुंच गया। अंत में यह 42.38 प्रतिशत की बढ़त के साथ 155.20 रुपये पर बंद हुआ। एनएसई पर शेयर 145 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ जो इश्यू प्राइस से 33 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है। दिन में 48.61 प्रतिशत की बढ़त के साथ 161.99 रुपये पर पहुंचा और अंत में 42.42 प्रतिशत की तेजी के साथ 155.24 रुपये पर बंद हुआ।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
फिजिक्सवाला शेयर को लेकर एक्सपर्ट सतर्क हैं। स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट की वेल्थ प्रमुख शिवानी न्याति ने कहा था कि अन्य एडटेक और ऑफलाइन कोचिंग दिग्गजों से प्रतिस्पर्धा, शिक्षा क्षेत्र में नियामक अनिश्चितताएं और विस्तार के दौरान मुनाफा बनाए रखने की चुनौती, कंपनी की वृद्धि के लिए प्रमुख जोखिम बने हुए हैं। विश्लेषक ने आवंटित निवेशकों को आंशिक प्रॉफिट बुक करने के अलावा शेष शेयरों को मध्यम अवधि की वृद्धि के लिए 130 रुपये प्रति शेयर के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह दी थी।
कंपनी के बारे में
2016 में एक YouTube चैनल के रूप में स्थापित यह कंपनी ऑनलाइन और फिजिकल कोचिंग सेंटर चलाती है। यह छात्रों की संख्या के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी एडटेक फर्मों में से एक है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में घाटा कम करके 243 करोड़ रुपये कर दिया, जो पिछले वित्त वर्ष में 1,131 अरब रुपये था।