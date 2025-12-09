नई नवेली लिस्टेड कंपनी का शेयर 5% तक, Q2 रिजल्ट का दिखा असर

संक्षेप: शेयर बाजार में हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी PhysicsWallah के शेयरों में आज मंगलवार को 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं। सितंबर तिमाही में PhysicsWallah का प्रदर्शन शानदार रहा है।

शेयर बाजार में हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी PhysicsWallah के शेयरों में आज मंगलवार को 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं। सितंबर तिमाही में PhysicsWallah का प्रदर्शन शानदार रहा है। जिसकी वजह से कंपनी को तगड़ा फायदा हुआ है।

बीएसई में PhysicsWallah का शेयर आज मंगलवार को 142.60 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी का शेयर 145.70 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था। हालांकि, मार्केट के बंद होने के वक्त पर PhysicsWallah का शेयर 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 138.30 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

कितना हुआ नेट प्रॉफिट PhysicsWallah ने 8 दिसंबर को तिमाही नतीजों का ऐलान किया था। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि जुलाई से सितंबर 2025 के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 69.70 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही में PhysicsWallah का नेट प्रॉफिट 41.10 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट में 70 प्रतिशत का इजाफा हुआ था। बता दें, लिस्टिंग के बाद पहली बार कंपनी ने तिमाही नतीजों का ऐलान किया है।

PhysicsWallah ने दी जानकारी में कहा है कि सितंबर तिमाही में कंपनी रेवन्यू (ऑपरेशंस) से 1051.20 करोड़ रुपये रहा था। पिछले वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 832.20 करोड़ रुपये रहा था। यानी कंपनी का रेवन्यू सालाना आधार पर 26 प्रतिशत बढ़ा है।

नवंबर में आया था कंपनी का आईपीओ PhysicsWallah का आईपीओ 11 नवंबर से 13 नवंबर तक खुला था। कंपनी के आईपीओ करीब दो गुना सब्सक्राइब किया गया था। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 103 रुपये से 109 रुपये प्रति शेयर था। PhysicsWallah की एनएसई में कंपनी की लिस्टिंग 145 रुपये पर हुआ था।