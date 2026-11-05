शानदार नतीजे के बाद दौड़ा यह शेयर, अभी 55% से ज्यादा उछाल का अनुमान

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PhysicsWallah share price: एडुटेक कंपनी 'फिजिक्सवाला' (PhysicsWallah) ने सितंबर तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। शानदार तिमाही नतीजे के बाद अब इस कंपनी के शेयर पर निवेशक टूट पड़े। वहीं, शेयर को लेकर ब्रोकरेज भी बुलिश हैं। आइए शेयर का परफॉर्मेंस और टारगेट प्राइस चेक कर लेते हैं।

कैसे रहे तिमाही नतीजे? फिजिक्सवाला ने वित्त वर्ष 2027 (FY27) की दूसरी तिमाही के लिए अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में दोगुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की है। 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही के लिए फिजिक्सवाला का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 143.63 करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह 70 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में ऑपरेशंस से प्राप्त कंसोलिडेटेड रेवेन्यू (राजस्व) सालाना आधार पर लगभग 18% बढ़कर 1,242.26 करोड़ रुपये हो गया, जो सितंबर 2025 की तिमाही में 1,051.24 करोड़ रुपये था।

शेयर का परफॉर्मेंस फिजिक्सवाला शेयर की बात करें तो गुरुवार को 127.45 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 10 पर्सेंट उछलकर 140 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। घरेलू ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज इस शेयर को लेकर बुलिश है। ब्रोकरेज ने फिजिक्सवाला पर अपनी 'बाय' (खरीदने की) रेटिंग बरकरार रखी है। इसका टारगेट प्राइस 200 रुपये तय किया गया है, जो मौजूदा बाजार भाव से 55% अधिक है।

₹150 का स्तर शेयर के लिए अहम SAHI के हेड ऑफ रिसर्च गौरव अरोड़ा के मुताबिक फिजिक्सवाला का शेयर जुलाई से 115-160 रुपये के दायरे में कारोबार कर रहा है। तिमाही नतीजों के बाद आई तेजी से शेयर 135-140 रुपये के आसपास पहुंच गया है और अपने प्रमुख एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) से ऊपर निकल गया है। उन्होंने बताया कि शेयर के लिए 128-130 रुपये का स्तर तत्काल सपोर्ट है। इसके नीचे फिसलने पर शेयर 115-120 रुपये तक आ सकता है।

वहीं, 143-150 रुपये का दायरा मजबूत रेजिस्टेंस जोन है। अरोड़ा ने निवेशकों को आगाह किया है कि मुनाफे में दोगुने से ज्यादा की बढ़ोतरी को देखकर बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए। टेस्ट प्रिपरेशन कारोबार में वित्त वर्ष की पहली छमाही में नए बैचों के दाखिले ज्यादा होते हैं। इसलिए आने वाली तिमाहियों में इतनी ही तेज ग्रोथ बनाए रखना कंपनी के लिए चुनौती हो सकता है।