शानदार नतीजे के बाद दौड़ा यह शेयर, अभी 55% से ज्यादा उछाल का अनुमान
मुख्य बातें
- फिजिक्सवाला ने सितंबर 2026 में समाप्त तिमाही में पिछले साल के मुकाबले दोगुने से ज्यादा मुनाफा दर्ज किया है
- इस नतीजे की वजह से कंपनी के शेयर में तगड़ा उछाल आया है
PhysicsWallah share price: एडुटेक कंपनी 'फिजिक्सवाला' (PhysicsWallah) ने सितंबर तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। शानदार तिमाही नतीजे के बाद अब इस कंपनी के शेयर पर निवेशक टूट पड़े। वहीं, शेयर को लेकर ब्रोकरेज भी बुलिश हैं। आइए शेयर का परफॉर्मेंस और टारगेट प्राइस चेक कर लेते हैं।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
फिजिक्सवाला ने वित्त वर्ष 2027 (FY27) की दूसरी तिमाही के लिए अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में दोगुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की है। 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही के लिए फिजिक्सवाला का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 143.63 करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह 70 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में ऑपरेशंस से प्राप्त कंसोलिडेटेड रेवेन्यू (राजस्व) सालाना आधार पर लगभग 18% बढ़कर 1,242.26 करोड़ रुपये हो गया, जो सितंबर 2025 की तिमाही में 1,051.24 करोड़ रुपये था।
शेयर का परफॉर्मेंस
फिजिक्सवाला शेयर की बात करें तो गुरुवार को 127.45 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 10 पर्सेंट उछलकर 140 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। घरेलू ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज इस शेयर को लेकर बुलिश है। ब्रोकरेज ने फिजिक्सवाला पर अपनी 'बाय' (खरीदने की) रेटिंग बरकरार रखी है। इसका टारगेट प्राइस 200 रुपये तय किया गया है, जो मौजूदा बाजार भाव से 55% अधिक है।
₹150 का स्तर शेयर के लिए अहम
SAHI के हेड ऑफ रिसर्च गौरव अरोड़ा के मुताबिक फिजिक्सवाला का शेयर जुलाई से 115-160 रुपये के दायरे में कारोबार कर रहा है। तिमाही नतीजों के बाद आई तेजी से शेयर 135-140 रुपये के आसपास पहुंच गया है और अपने प्रमुख एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) से ऊपर निकल गया है। उन्होंने बताया कि शेयर के लिए 128-130 रुपये का स्तर तत्काल सपोर्ट है। इसके नीचे फिसलने पर शेयर 115-120 रुपये तक आ सकता है।
वहीं, 143-150 रुपये का दायरा मजबूत रेजिस्टेंस जोन है। अरोड़ा ने निवेशकों को आगाह किया है कि मुनाफे में दोगुने से ज्यादा की बढ़ोतरी को देखकर बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए। टेस्ट प्रिपरेशन कारोबार में वित्त वर्ष की पहली छमाही में नए बैचों के दाखिले ज्यादा होते हैं। इसलिए आने वाली तिमाहियों में इतनी ही तेज ग्रोथ बनाए रखना कंपनी के लिए चुनौती हो सकता है।
फिजिक्सवाला की रणनीति
फिजिक्सवाला ने अपने IPO के समय किए गए वादे की तुलना में नए सेंटर खोलने की रफ्तार को धीमा कर दिया है। कंपनी अब मौजूदा सेंटरों के शैक्षणिक प्रदर्शन और उनके कामकाज की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रही है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में 56 सेंटर खोले जबकि वित्त वर्ष 2026 की इसी अवधि में 128 सेंटर खोले गए थे। कंपनी का कहना है कि विस्तार की यह धीमी गति जानबूझकर अपनाई गई है और यह उनकी एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें छोटे सेंटर शामिल हैं। फिजिक्सवाला की योजना अगले दो वर्षों में हर साल लगभग 25-30 नए सेंटर खोलने की है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें