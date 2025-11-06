IPO खुलने से पहले ही अरबपति बन गए कंपनी के मालिक, ₹109 प्राइस बैंड, GMP में तेजी

संक्षेप: तीन दिन तक चलने वाला यह इश्यू 11 नवंबर (मंगलवार) को खुलेगा और 13 नवंबर (गुरुवार) को बंद होगा। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में ₹9 प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी ने गुरुवार को घोषणा की कि उसके IPO का प्राइस बैंड ₹103 से ₹109 प्रति शेयर रहेगा।

Physicswallah Ltd IPO: देश की प्रमुख एडटेक सेवा प्रदाता कंपनी फिजिक्सवाला लिमिटेड ने अपने आगामी ₹3,480 करोड़ के इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) के लिए प्राइस बैंड तय कर दिया है। कंपनी ने गुरुवार को घोषणा की कि उसके IPO का प्राइस बैंड ₹103 से ₹109 प्रति शेयर रहेगा। बता दें कि फिजिक्सवाला लिमिटेड के आईपीओ की घोषणा के साथ ही इसके दोनों संस्थापक अलख पांडे और प्रतीक बूब अरबपतियों की सूची में शामिल हो गए हैं। तीन दिन तक चलने वाला यह इश्यू 11 नवंबर (मंगलवार) को खुलेगा और 13 नवंबर (गुरुवार) को बंद होगा। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में ₹9 प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं।

अरबपति बने दोनों संस्थापक ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के अनुसार, दोनों संस्थापक पांडे और बूब के पास प्रत्येक के 105.12 करोड़ शेयर हैं, जो कंपनी में 40.31% हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपर प्राइस बैंड यानी ₹109 प्रति शेयर पर, दोनों की व्यक्तिगत हिस्सेदारी का मूल्य लगभग ₹11,458 करोड़ (करीब $1.29 बिलियन) बनता है। रिपोर्ट के मुताबिक, इन शेयरों की अधिग्रहण लागत लगभग न के बराबर है, यानी इन्हें बहुत कम मूल्य पर प्राप्त किया गया था। मार्च 2025 में कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 35:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी किए थे। इस बोनस जारी करने से पहले, जून 2024 तक दोनों संस्थापकों के पास 3 करोड़ शेयर थे, जो कंपनी में 50% हिस्सेदारी के बराबर थे। बोनस के बाद यह संख्या बढ़कर 105.12 करोड़ शेयर हो गई।

IPO का स्ट्रक्चर कंपनी का यह पब्लिक इश्यू दो हिस्सों में बंटा है। इसमें ₹3,100 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹380 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है। इसका मतलब है कि इस इश्यू से जुटाई गई राशि का बड़ा हिस्सा कंपनी के विस्तार और विकास के कामों में इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि एक हिस्सा मौजूदा निवेशकों द्वारा अपनी हिस्सेदारी बेचने के रूप में आएगा।

शेयर रिजर्व और बोली प्रक्रिया इस IPO में 75% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि 10% हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रहेगा। रिटेल निवेशक 137 शेयरों के एक लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं, यानी न्यूनतम निवेश करीब ₹14,933 होगा। इसके बाद निवेशक 137 शेयरों के गुणक में बोली लगा सकते हैं। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए ₹10 प्रति शेयर की छूट की भी घोषणा की है।

पोस्ट-इश्यू वैल्यूएशन और प्रमोटर होल्डिंग प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर यानी ₹109 प्रति शेयर पर, फिजिक्सवाला का पोस्ट-इश्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग ₹31,169 करोड़ होने का अनुमान है। IPO के बाद कंपनी के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 81.6% से घटकर 72.3% रह जाएगी।

ये हैं लीड मैनेजर्स इस IPO के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। जैसे- कोटक कैपिटल, जेपी मॉर्गन इंडिया, गोल्डमैन सैक्स (भारत) और एक्सिस कैपिटल। फिजिक्सवाला में वेस्टब्रिज कैपिटल, जीएसवी वेंचर्स, हॉर्नबिल कैपिटल और लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स जैसे प्रमुख निवेशकों का समर्थन है।