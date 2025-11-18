Physicswallah IPO Listing : फिजिक्सवाला आईपीओ ₹145 पर हुआ लिस्ट, निवेशक पहले दिन मालामाल, 33% का फायदा

संक्षेप: Physicswallah Ltd IPO Listing: फिजिक्सवाला आईपीओ बीएसई में 31.28 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 143.10 रुपये पर लिस्ट हुआ है। वहीं, एनएसई में कंपनी का आईपीओ 33.03 रुपये के प्रीमियम के साथ 145 रुपये पर लिस्ट हुआ है।

Physicswallah Ltd IPO Listing: एड टेक कंपनी फिजिक्सवाला आईपीओ (Physicswallah Ltd) की धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। यह चर्चित आईपीओ बीएसई में 31.28 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 143.10 रुपये पर लिस्ट हुआ है। वहीं, एनएसई में कंपनी का आईपीओ 33.03 रुपये के प्रीमियम के साथ 145 रुपये पर लिस्ट हुआ है। चर्चित शिक्षक अलक पाण्डेय की अगुवाई वाली कंपनी ने शानदार लिस्टिंग से निवेशकों को पहले दिन ही मालामाल कर दिया है। बता दें, कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 103 रुपये से 109 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया था।

करीब 50% चढ़ा भाव मजबूत लिस्टिंग के बाद फिजिक्सवाला आईपीओ की रफ्तार कम नहीं हुई। कुछ ही देर में फिजिक्सवाला का शेयर इश्यू प्राइस से 48 प्रतिशत से अधिक की उछाल के बाद 162.05 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक पहुंच गया। हालांकि, इसके बाद थोड़ी मुनाफावसूली देखने को मिल रही है।

11 नवंबर को खुला था आईपीओ Physicswallah Ltd IPO रिटेल निवेशकों के लिए 11 नवंबर से 13 नवंबर तक खुला था। कंपनी ने 137 शेयरों का एक लॉट बनाया था। जिसकी वजह से किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम 14933 रुपये का इंवेस्टमेंट करना पड़ा था। बता दें, फिजिक्सवाला ने अपने कर्मचारियों को एक शेयर पर 10 रुपये की छूट दी थी।

क्या था आईपीओ का साइज? फिजिक्स वाला आईपीओ का साइज 3480.71 करोड़ रुपये था। कंपनी आईपीओ के जरिए 28.45 करोड़ फ्रेश शेयर जारी की है। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी ने 3.49 करोड़ फ्रेश शेयर जारी किए हैं।

करीब 2% हुआ सब्सक्राइब तीन दिन के सब्सक्रिप्शन के दौरान इस आईपीओ को 1.92 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में यह स्टॉक 1.14 गुना, क्यूआईबी कैटगरी में आईपीओ को 2.86 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। वहीं, एनआईआई सेक्शन में आईपीओ को 0.51 गुना सब्सक्राइब किया गया था।