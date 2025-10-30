Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़PhysicsWallah likely to launch 3820 crore rs ipo in coming weeks detail here
फिजिक्सवाला के आईपीओ का इंतजार खत्म, ₹3100 करोड़ के हैं फ्रेश शेयर

फिजिक्सवाला के आईपीओ का इंतजार खत्म, ₹3100 करोड़ के हैं फ्रेश शेयर

संक्षेप: PhysicsWallah ipo: सेबी ने इस साल जुलाई में ड्राफ्ट पेपर्स की प्री-फाइलिंग को मंजूरी दे दी थी। यह गोपनीय प्री-फाइलिंग प्रक्रिया कंपनियों को अपने ऑफर डॉक्युमेंट्स सार्वजनिक करने से पहले नियामक समीक्षा की अनुमति देती है।

Thu, 30 Oct 2025 06:59 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

PhysicsWallah ipo: एडुटेक यूनिकॉर्न फिजिक्सवाला का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इस आईपीओ से लगभग ₹3820 करोड़ जुटाए जा सकते हैं। कंपनी के ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस के अनुसार प्रस्तावित आईपीओ में ₹3100 करोड़ के इक्विटी शेयरों का नया इश्यू और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा ₹720 करोड़ मूल्य का बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस) शामिल है। ईटी की खबर में सूत्रों ने बताया कि वेस्टब्रिज कैपिटल एलएलपी और हॉर्नबिल कैपिटल पार्टनर समर्थित कंपनी ने संभावित निवेशकों से मुलाकात की है। अगले कुछ सप्ताह में आईपीओ की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

किसके पास कितनी हिस्सेदारी

वर्तमान में कंपनी के संस्थापक अलख पांडे और प्रतीक बूब के पास 40.35-40.35% हिस्सेदारी है जबकि वेस्टब्रिज कैपिटल और हॉर्नबिल कैपिटल के पास क्रमशः 6.41% और 4.42% हिस्सेदारी है। बता दें कि सेबी ने इस साल जुलाई में ड्राफ्ट पेपर्स की प्री-फाइलिंग को मंजूरी दे दी थी। यह गोपनीय प्री-फाइलिंग प्रक्रिया कंपनियों को अपने ऑफर डॉक्युमेंट्स सार्वजनिक करने से पहले नियामक समीक्षा की अनुमति देती है।

क्या होगा आईपीओ से कमाई के पैसे का?

फिजिक्सवाला ने कहा कि नए शेयरों से प्राप्त रकम में से 460.5 करोड़ रुपये नए ऑफलाइन और हाइब्रिड केंद्रों की स्थापना पर खर्च किए जाएंगे। वहीं, 548.3 करोड़ रुपये मौजूदा केंद्रों के लीज के भुगतान के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। कंपनी अपनी सब्सिडयरी जाइलम लर्निंग में 47.2 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिसमें नए केंद्रों के लिए 31.6 करोड़ रुपये और लीज के भुगतान और छात्रावासों के लिए 15.5 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा 33.7 करोड़ रुपये उत्कर्ष क्लासेस एंड एडुटेक को उसके केंद्रों के लीज के भुगतान के लिए दिए जाएंगे। वहीं, 200.1 करोड़ रुपये सर्वर और क्लाउड स्ट्रक्चर के लिए, 710 करोड़ रुपये विपणन पहल के लिए और 26.5 करोड़ रुपये उत्कर्ष क्लासेस में अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल करने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

कंपनी के बारे में

फिजिक्सवाला जेईई, नीट, गेट और यूपीएससी पर केंद्रित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षा तैयारी पाठ्यक्रम प्रदान करती है। इसके साथ ही यह ऑनलाइन मंच (यूट्यूब, वेबसाइट और ऐप), तकनीक-सक्षम ऑफलाइन केंद्रों और हाइब्रिड केंद्रों के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम भी प्रदान करती है, जो ऑनलाइन शिक्षण को व्यक्तिगत सहायता के साथ जोड़ते हैं।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।