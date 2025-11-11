Hindustan Hindi News
PhysicsWallah IPO ने 57 एंकर निवेशकों से जुटाए ₹1562.85 करोड़ , रिटेल निवेशकों के लिए आज से ओपन, GMP में स्थिति नाजुक

संक्षेप: एड-टेक कंपनी PhysicsWallah Limited का आईपीओ आज 11 नवंबर को रिटेल निवेशकों के लिए खुल रहा है। इससे 10 नवंबर को कंपनी का आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए खुला था। ग्रे मार्केट में अलख पाण्डेय की अगुवाई वाली इस कंपनी की स्थिति नाजुक है।

Tue, 11 Nov 2025 06:56 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
एड-टेक कंपनी PhysicsWallah Limited का आईपीओ आज 11 नवंबर को रिटेल निवेशकों के लिए खुल रहा है। इससे 10 नवंबर को कंपनी का आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए खुला था। ग्रे मार्केट में अलख पाण्डेय की अगुवाई वाली इस कंपनी की स्थिति नाजुक है। बता दें, 57 एंकर निवेशकों से कंपनी ने 1562.85 रुपये जुटाने में सफल रही।

कंपनी ने जारी किए 14,33,80,733 शेयर

PhysicsWallah Limited ने 57 एंकर निवेशकों को कुल 14,33,80,733 शेयर जारी किए हैं। कंपनी ने 109 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से एंकर निवेशकों को शेयर जारी किया है। एंकर निवेशकों में डीएसपी एमएफ, आदित्य बिरला सन लाइन, टाटा म्यूचुअल फंड, निप्पॉन म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, Goldman Sachs Asset Management, व्हाइक ओक कैपिटल आदि शामिल हैं।

ग्रे मार्केट में PhysicsWallah Limited की स्थिति नाजुक

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी की स्थिति काफी नाजुक है। मौजूदा स्थिति में 2.75 प्रतिशत का लिस्टिंग गेन ही दिखा रहा है। ग्रे मार्केट में इस समय PhysicsWallah Limited का आईपीओ सबसे कमजोर स्थिति में है। इस आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 9 रुपये रहा है। अब निवेशकों के मन में लेंसकार्ट वाला डर आ रहा है।

क्या है प्राइस बैंड

PhysicsWallah IPO का प्राइस बैंड 103 रुपये से 109 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी ने 137 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को 14933 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक शेयर पर 10 रुपये की छूट दी है।

किसके लिए कितना हिस्सा?

PhysicsWallah IPO में कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित है। रिटेल निवेशकों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत हिस्सा और एनआईआई के लिए 15 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है।

3480 करोड़ रुपये का साइज

PhysicsWallah IPO के जरिए 3480 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करेगी। कंपनी आईपीओ के जरिए 28.44 करोड़ फ्रेश शेयर और 3.49 करोड़ शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी करेगी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

