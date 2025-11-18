PhysicsWallah IPO की होगी धमाकेदार लिस्टिंग? बढ़ते GMP से गदगद हुए निवेशक, बाजार से भी गुड न्यूज

संक्षेप: PhysicsWallah IPO पर दांव लगाने वाले निवेशकों के ग्रे मार्केट से अच्छी खबर आई है। आईपीओ के जीएमपी में तेजी देखने को मिली है। जिसकी वजह से अब और बेहतर लिस्टिंग की उम्मीद बढ़ गई है। वहीं, सोमवार को शेयर बाजारों में भी तेजी देखने को मिली थी।

PhysicsWallah IPO पर दांव लगाने वाले निवेशकों के ग्रे मार्केट से अच्छी खबर आई है। आईपीओ के जीएमपी में तेजी देखने को मिली है। जिसकी वजह से अब और बेहतर लिस्टिंग की उम्मीद बढ़ गई है। वहीं, सोमवार को शेयर बाजारों में भी तेजी देखने को मिली थी। इन दो फैक्टर्स की वजह से निवेशक PhysicsWallah IPO की धमाकेदार लिस्टिंग की उम्मीद कर रहे हैं।

14 रुपये पहुंचा जीएमपी इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 14 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। ग्रे मार्केट में PhysicsWallah IPO अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। अगर इसी ट्रेंड पर लिस्टिंग हुई तो कंपनी निवेशकों को पहले दिन ही करीब 13 प्रतिशत का लाभ दे सकती है। हर एक लॉट पर योग्य निवेशकों को 1918 रुपये का फायदा हो सकता है।

क्या है प्राइस बैंड PhysicsWallah IPO का प्राइस बैंड कंपनी ने 103 रुपये से 109 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है। कंपनी ने 137 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को 14933 रुपये का दांव लगाना पड़ा। बता दें, PhysicsWallah ने अपने कर्मचारियों को एक शेयर पर 10 रुपये की छूट दी थी।

क्या था साइज PhysicsWallah IPO का साइज 3480.71 करोड़ रुपये है। कंपनी आईपीओ के जरिए 28.45 करोड़ फ्रेश शेयर जारी की है। वहीं, ऑफर फार सेल के तहत कंपनी ने 3.49 करोड़ शेयर जारी किए हैं। यह एड डेट आईपीओ 11 नवंबर को खुला था। निवेशकों के पास 13 नवंबर तक दांव लगाने का मौका था। रिटेल निवेशकों के लिए PhysicsWallah 10 नवंबर को ही खुल गया था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 1562.85 करोड़ रुपये जुटाए थे।

तीन दिन के सब्सक्रिप्शन के दौरान यह आईपीओ 1.92 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 1.14 गुना, क्यूआईबी कैटगरी में 2.86 गुना और एनआईआई कैटगरी में 0.51 गुना सब्सक्राइब किया गया था।