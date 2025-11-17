PhysicsWallah IPO का ग्रे मार्केट में सुधार, GMP दिखा रहा ₹1233 का फायदा, लिस्टिंग कल

संक्षेप: PhysicsWallah IPO पर दांव लगाने वाले निवेशकों की निगाह अब कंपनी की लिस्टिंग पर टिकी हुई है। कंपनी का आईपीओ शेयर बाजार में मंगलवार को डेब्यू करेगा। यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है इसलिए इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों जगह होगी।

PhysicsWallah IPO पर दांव लगाने वाले निवेशकों की निगाह अब कंपनी की लिस्टिंग पर टिकी हुई है। कंपनी का आईपीओ शेयर बाजार में मंगलवार को डेब्यू करेगा। यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है इसलिए इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों जगह होगी। कंपनी के आईपीओ को तीन दिन में लगभग दो गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। बता दें, बीते दिनों इस आईपीओ के जीएमपी में सुधार देखने को मिला है। जिसकी वजह से इसकी लिस्टिंग बेहतर होने की संभावना बढ़ गई है।

11 नवंबर को खुला था आईपीओ PhysicsWallah IPO रिटेल निवेशकों के लिए 11 नवंबर को खुला था। कंपनी के आईपीओ पर 13 नवंबर तक दांव लगाने का मौका था। तीन दिन के सब्सक्रिप्शन के दौरान इस आईपीओ को 1.92 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में इस आईपीओ 1.14 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ था। क्यूआईबी सेक्शन में आईपीओ 2.86 गुना और एनआईआई कैटगरी में आईपीओ को 0.51 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।

इस चर्चित आईपीओ का साइज 3480.71 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी ने आईपीओ के जरिए 28.45 करोड़ फ्रेश शेयर और 3.49 करोड़ शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी किए हैं।

क्या था प्राइस बैंड PhysicsWallah IPO का प्राइस बैंड 103 रुपये से 109 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया था। कंपनी ने 137 शेयरों का एक लॉट बनाया था। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14933 रुपये का इंवेस्टमेंट करना पड़ा था। PhysicsWallah IPO एंकर निवेशकों के लिए 10 नवंबर को ओपन हुआ था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 1572.85 करोड़ रुपये जुटाए थे।

ग्रे मार्केट में कंपनी की स्थिति में सुधार PhysicsWallah IPO ग्रे मार्केट में 9 रुपये के जीएमपी पर ट्रेड कर रहा है। ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ सबसे मजबूत स्थिति में है। आज का जीएमपी दर्शाता है कि कंपनी का 8.26% लिस्टिंग गेन हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो योग्य निवेशकों को पहले दिन ही एक लॉट पर 1233 रुपये का फायदा हो सकता है।