Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़PhysicsWallah IPO gmp rises to 9 rupee one lot may give 1233 rupee profit
PhysicsWallah IPO का ग्रे मार्केट में सुधार, GMP दिखा रहा ₹1233 का फायदा, लिस्टिंग कल

PhysicsWallah IPO का ग्रे मार्केट में सुधार, GMP दिखा रहा ₹1233 का फायदा, लिस्टिंग कल

संक्षेप: PhysicsWallah IPO पर दांव लगाने वाले निवेशकों की निगाह अब कंपनी की लिस्टिंग पर टिकी हुई है। कंपनी का आईपीओ शेयर बाजार में मंगलवार को डेब्यू करेगा। यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है इसलिए इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों जगह होगी।

Mon, 17 Nov 2025 08:35 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

PhysicsWallah IPO पर दांव लगाने वाले निवेशकों की निगाह अब कंपनी की लिस्टिंग पर टिकी हुई है। कंपनी का आईपीओ शेयर बाजार में मंगलवार को डेब्यू करेगा। यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है इसलिए इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों जगह होगी। कंपनी के आईपीओ को तीन दिन में लगभग दो गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। बता दें, बीते दिनों इस आईपीओ के जीएमपी में सुधार देखने को मिला है। जिसकी वजह से इसकी लिस्टिंग बेहतर होने की संभावना बढ़ गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:इस हफ्ते खुलेंगे 2 कंपनियों के IPO, एक का GMP दिखा रहा 30 रुपये

11 नवंबर को खुला था आईपीओ

PhysicsWallah IPO रिटेल निवेशकों के लिए 11 नवंबर को खुला था। कंपनी के आईपीओ पर 13 नवंबर तक दांव लगाने का मौका था। तीन दिन के सब्सक्रिप्शन के दौरान इस आईपीओ को 1.92 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में इस आईपीओ 1.14 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ था। क्यूआईबी सेक्शन में आईपीओ 2.86 गुना और एनआईआई कैटगरी में आईपीओ को 0.51 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।

इस चर्चित आईपीओ का साइज 3480.71 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी ने आईपीओ के जरिए 28.45 करोड़ फ्रेश शेयर और 3.49 करोड़ शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी किए हैं।

ये भी पढ़ें:ड्रोन बनाने वाली कंपनी को रक्षा मंत्रालय से मिला दो ऑर्डर, कीमत ₹102 करोड़

क्या था प्राइस बैंड

PhysicsWallah IPO का प्राइस बैंड 103 रुपये से 109 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया था। कंपनी ने 137 शेयरों का एक लॉट बनाया था। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14933 रुपये का इंवेस्टमेंट करना पड़ा था। PhysicsWallah IPO एंकर निवेशकों के लिए 10 नवंबर को ओपन हुआ था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 1572.85 करोड़ रुपये जुटाए थे।

ग्रे मार्केट में कंपनी की स्थिति में सुधार

PhysicsWallah IPO ग्रे मार्केट में 9 रुपये के जीएमपी पर ट्रेड कर रहा है। ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ सबसे मजबूत स्थिति में है। आज का जीएमपी दर्शाता है कि कंपनी का 8.26% लिस्टिंग गेन हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो योग्य निवेशकों को पहले दिन ही एक लॉट पर 1233 रुपये का फायदा हो सकता है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।