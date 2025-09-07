PhysicsWallah IPO files DRHP for IPO plan to raise 3820 crore rupee PhysicsWallah का IPO जल्द दे सकता है दस्तक, कंपनी ने सेबी पास फाइल किया DRHP, ₹3820 करोड़ जुटाने की तैयारी, Business Hindi News - Hindustan
PhysicsWallah का IPO जल्द दे सकता है दस्तक, कंपनी ने सेबी पास फाइल किया DRHP, ₹3820 करोड़ जुटाने की तैयारी

PhysicsWallah IPO: अलख पाण्डेय (Alakh Pandey) की अगुवाई वाली कंपनी PhysicsWallah ने आईपीओ के अपडेटेड ड्राफ्ट पेपर जमा करवाया है। UDRHP के अनुसार आईपीओ के जरिए कंपनी 3820 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करेगी।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान Sun, 7 Sep 2025 03:02 PM
PhysicsWallah IPO: अलख पाण्डेय (Alakh Pandey) की अगुवाई वाली कंपनी PhysicsWallah ने आईपीओ के अपडेटेड ड्राफ्ट पेपर जमा करवाया है। UDRHP के अनुसार आईपीओ के जरिए कंपनी 3820 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करेगी। ड्राफ्ट पेपर्स के अनुसार कंपनी 3100 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर से और 720 करोड़ रुपये के ऑफर फार सेल के जरिए जुटाने का प्रयास करेगी। बता दें, इसी साल जुलाई के महीने में सेबी ने ड्राफ्ट पेपर्स के प्री फाइलिंग को अप्रूव कर दिया था।

आईपीओ के पैसों का क्या करेगी कंपनी?

फ्रेश इश्यू से जुटाए पैसों का उपयोग कंपनी कई कार्यों के लिए करेगी। 710 करोड़ रुपये मार्केटिंग कार्यों के लिए, 548 करोड़ रुपये ऑफलाइन या हाइब्रिड सेंटर्स के लीज के लिए भुगतान करेगी। 471 करोड़ रुपये नई ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर्स के लिए करेगी। सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार 471 करोड़ रुपये कंपनी अपनी सब्सिडियरी के लिए करेगी।

किन कंपनियों का PhysicsWallah में निवेश?

PhysicsWallah में वेस्टब्रिज कैपिटल, जीएसवी वेंचर्स, लाइटस्पीड वेंचर्स पार्टनर्स एंड हॉर्नबिल कैपिटल का निवेश है। अगल PhysicsWallah की शेयर बाजार में लिस्टिंग हो गई तो यह पहली एडटेक कंपनी हो जाएगी जो घरेलू बाजारों में डेब्यू करेगी। बता दें, इस साल मीशो, ग्रो, लेंसकार्ट जैसी कंपनियां भी शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती हैं।

किसके पास कितना हिस्सा?

मौजूदा समय में प्रमोटर्स के पास 82.30 प्रतिशत हिस्सा है। जिसमें अलख पाण्डेय और प्रतीक के पास क्रमशः 40.35 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं, पब्लिक की कंपनी में कुल हिस्सेदारी 17.70 प्रतिशत की है।

कंपनी में प्रमोटर के बाद वेस्टब्रिज आईएफ I के पास 6.41 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं, हॉर्नबिल कैपिटल पार्टनर के पास 4.42 प्रतिशत हिस्सा है। जीएसवी वेंचर्स फंड III के पास कंपनी में 2.85 प्रतिशत हिस्सा है। हॉर्नबिल कैपिटल पार्टनर के पास 4.42 प्रतिशत हिस्सा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

