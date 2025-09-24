phonepe which has 53 crore users is going to have an ipo filing confidential documents with sebi आने वाला है 53 करोड़ यूजर्स वाले फोनपे का IPO, सेबी के पास गोपनीय दस्तावेज दाखिल, Business Hindi News - Hindustan
आने वाला है 53 करोड़ यूजर्स वाले फोनपे का IPO, सेबी के पास गोपनीय दस्तावेज दाखिल

PhonePe Mega IPO: वॉलमार्ट की बहुमत हिस्सेदारी वाली डिजिटल पेमेंट्स कंपनी फोनपे ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास अपने प्रस्तावित आईपीओ के लिए गोपनीय दस्तावेज दाखिल किए है। मार्च 2024 तक, फोनपे के लगभग 53 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर थे।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 09:48 AM
PhonePe Mega IPO: वॉलमार्ट की बहुमत हिस्सेदारी वाली डिजिटल पेमेंट्स कंपनी फोनपे ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास अपने प्रस्तावित आईपीओ के लिए गोपनीय दस्तावेज दाखिल किए हैं। इस कदम का मतलब है कि कंपनी ने शेयर बाजार में लिस्टिंग के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है।

गोपनीय दाखिले का रास्ता

मनीकंट्रोल की खबर के मुताबिक गोपनीय दाखिले की सुविधा सेबी द्वारा नवंबर 2022 में शुरू की गई थी। इसके तहत, कंपनी अपने व्यवसाय के संवेदनशील विवरण और वित्तीय आंकड़ों को, खासकर प्रतिद्वंद्वियों से, अंतिम लिस्टिंग के फैसले तक गोपनीय रख सकती है। इस पद्धति में, दस्तावेज सार्वजनिक नहीं होते। फोनपे के अलावा, टाटा कैपिटल, ओयो, स्विगी और फिजिक्सवाला जैसी कंपनियों ने भी इसी रास्ते का इस्तेमाल किया है।

फोनपे अब निवेशकों के सामने पेश होगा

फोनपे एक प्रमुख डिजिटल पेमेंट ऐप है, जिसे अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था। कंपनी ने अपने मुख्य पेमेंट बिजनेस के अलावा, ऋण वितरण और स्टॉक ब्रोकिंग जैसे वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में भी विस्तार किया है। मार्च 2024 तक, फोनपे के लगभग 53 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर और 20 करोड़ मासिक सक्रिय ग्राहक हैं।

यह ऐप हर महीने 770 करोड़ से अधिक लेन-देन संसाधित करती है। फोनपे ने सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल जैसे 6 देशों में अपनी सेवाएं शुरू करके वैश्विक विस्तार भी किया है।

फोनपे के फाइनेंशियल रिजल्ट्स

वित्तीय वर्ष 2025 में,कंपनी का राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 40% बढ़कर 7,115 करोड़ रुपये रहा। इसने पहली बार सकारात्मक एडजस्टेड ईबीआईटी (ईएसओपी लागत को छोड़कर) 117 करोड़ रुपये दर्ज की।

कंपनी का समायोजित लाभ (ईएसओपी लागत को छोड़कर) 220% बढ़कर 630 करोड़ रुपये हो गया। फोनपे भारत के यूपीआई बाजार में गूगल पे के साथ शीर्ष दो खिलाड़ियों में से एक है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

