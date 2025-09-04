PhonePe ने आईपीओ के लिए बढ़ाए कदम, क्या है कंपनी का पूरा प्लान, समझें

फोनपे ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईपीओ में लगभग 10 प्रतिशत इक्विटी ऑफर फॉर सेल यानी बिक्री के लिए पेश की जा सकती है। बता दें कि कंपनी 2026 की शुरुआत में सूचीबद्ध होने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

IPO News: फिनटेक फर्म- फोनपे ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कंपनी सितंबर के अंत तक आईपीओ के लिए आवेदन कर सकती है। यह आवेदन गोपनीय फाइलिंग के रूट से किया जा सकता है।

क्या है कंपनी का प्लान मनीकंट्रोल की खबर के मुताबिक आईपीओ में लगभग 10 प्रतिशत इक्विटी ऑफर फॉर सेल यानी बिक्री के लिए पेश की जा सकती है। इस प्रक्रिया में फोनपे द्वारा कुछ नई पूंजी जुटाने की भी उम्मीद है। कुल मिलाकर, आईपीओ का साइज लगभग 10,000-13,000 करोड़ रुपये (लगभग 1.2-1.5 अरब डॉलर) हो सकता है। इससे कंपनी का मूल्यांकन लगभग 10-12 अरब डॉलर हो सकता है। जानकारी के मुताबिक कंपनी 2026 की शुरुआत में सूचीबद्ध होने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस इश्यू के प्रबंधन के लिए निवेश बैंकरों जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टेनली, सिटीग्रुप और कोटक महिंद्रा कैपिटल को नियुक्त किया गया है।

कौन-कौन बेच सकता है हिस्सेदारी मनीकंट्रोल की खबर में एक बैंकर ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा- टाइगर ग्लोबल और जनरल अटलांटिक जैसे कुछ छोटे निवेशक आईपीओ के जरिए आंशिक रूप से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। बता दें कि अमेरिका के दिग्गज वॉलमार्ट के पास फोनपे में 70 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी है जबकि जनरल अटलांटिक और टाइगर ग्लोबल, दोनों के पास 9 प्रतिशत से भी कम हिस्सेदारी है। बता दें कि मीशो, लेंसकार्ट जैसे स्टार्टअप्स भी आईपीओ लॉन्च करने की प्रक्रिया में हैं। ये कंपनियां भी आईपीओ के लिए गोपनीय रास्ता अपना रही हैं।