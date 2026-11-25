IPO के लिए फिर से एक्शन मोड में PhonePe, समझें कंपनी की लिस्टिंग का पूरा प्लान
मुख्य बातें
- फोनपे ने इस साल की शुरुआत में जियो पॉलिटिक्स और निवेशकों के मूड को देखते हुए आईपीओ प्रक्रिया को रोक दिया था
- अब कंपनी एक बार फिर से आईपीओ की प्रक्रिया में जुट गई है
PhonePe ipo news: वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फोनपे (PhonePe) ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो कंपनी अगले दो हफ्तों के भीतर अपना संशोधित ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल कर सकती है। बता दें कि बाजार में अस्थिरता के कारण कंपनी ने अपने आईपीओ प्लान को टाल दिया था।
क्या है कंपनी का प्लान?
फोनपे वित्त वर्ष 2027 की चौथी तिमाही (Q4) में 12-15 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर लिस्ट होने की योजना बना रही है। CNBC-TV18 के सूत्रों के अनुसार यह फिनटेक कंपनी अब वित्त वर्ष 2027 (FY27) की चौथी तिमाही में लिस्ट हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, फोनपे ने आईपीओ प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकरों के साथ बातचीत फिर से शुरू कर दी है।
क्यों टाला गया था प्लान?
कंपनी ने इस साल की शुरुआत में जियो पॉलिटिक्स और निवेशकों के मूड को देखते हुए आईपीओ प्रक्रिया को रोक दिया था। इससे पहले, फोनपे को जनवरी 2026 में अपने आईपीओ के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई थी। अब करीब 9 महीने बाद कंपनी एक बार फिर से आईपीओ प्रक्रिया को शुरू करने जा रही है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब वॉलमार्ट की ही एक और कंपनी फ्लिपकार्ट (Flipkart) में काफी उथल-पुथल चल रही है। वहां के CEO कल्याण कृष्णमूर्ति ने एक दशक तक शीर्ष पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है।
कल्याण कृष्णमूर्ति ने भारतीय ई-कॉमर्स सेक्टर को एक नई दिशा दी थी। बताया जा रहा है कि फ्लिपकार्ट के आईपीओ को लेकर विवाद के कारण ही उन्होंने अपना पद छोड़ा है। बता दें कि फोनपे पहले फ्लिपकार्ट ग्रुप का ही हिस्सा थी, जिसे बाद में एक अलग पेमेंट कंपनी के रूप में अलग कर दिया गया था।
कंपनी के नतीजे
फोनपे ने वित्त वर्ष 2026 (FY26) में अपने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो 7920 करोड़ रुपये हो गया है। वित्त वर्ष 2025 (FY25) में यह 7,115 करोड़ रुपये था। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट लॉस वित्त वर्ष 2026 में 62 प्रतिशत बढ़कर 2,792 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, वित्त वर्ष 2025 में यह 1,727 करोड़ रुपये था।
फोनपे देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी है, जिसका UPI पेमेंट में 45 प्रतिशत से अधिक मार्केट शेयर है। हाल ही में फोनपे ने अपने निवेश एवं कारोबार मंच शेयरडॉटमार्केट को फोनपे इन्वेस्ट के रूप में पेश करने की घोषणा की। इसके साथ ही यह प्लेटफॉर्म फोनपे ब्रांड के तहत आ गया है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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