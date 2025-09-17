PhonePe paytm and cred shut down rent payment feature after rbi curbs what mean for you मकान मालिक को रेंट पेमेंट करने वालों के लिए झटका, बंद हो गई ये बड़ी सुविधा, Business Hindi News - Hindustan
बीते कुछ साल में क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट करने का चलन बढ़ गया था। कई लोग ऐसे भी होते थे जो रेंट पेमेंट के फीचर का इस्तेमाल कर अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते थे। हालांकि, इसके एवज में फिनटेक कंपनियां भारी-भरकम चार्ज भी वसूल रही थीं।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 11:09 PM
फोनपे, पेटीएम और क्रेड सहित भारत की कई बड़ी फिनटेक कंपनियों ने उन लोगों को बड़ा झटका दिया है जो क्रेडिट कार्ड के जरिए अपने मकान मालिक को रेंट पेमेंट करते हैं। फिनटेक कंपनियों ने अब अपने ऐप्स पर रेंट पेमेंट सर्विस बंद कर दी है। बता दें कि बीते कुछ साल में क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट करने का चलन बढ़ गया था। कई लोग ऐसे भी होते थे जो रेंट पेमेंट के फीचर का इस्तेमाल कर अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते थे। हालांकि, इसके एवज में फिनटेक कंपनियां भारी-भरकम चार्ज भी वसूल रही थीं।

क्यों लिया गया फैसला

मनीकंट्रोल की खबर के मुताबिक यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 15 सितंबर को जारी किए गए भुगतान एग्रीगेटर (PA) और भुगतान गेटवे (PG) दिशानिर्देशों को और सख्त करने के बाद उठाया गया है। ये दिशानिर्देश भुगतान एग्रीगेटर को उन संस्थाओं को पेमेंट की सुविधा प्रदान करने से रोकते हैं जिनके साथ उनका सीधा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं है। अब एक भुगतान एग्रीगेटर केवल उस मर्चेंट के लिए पैसे जुटा सकेगा जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है। यह मार्केटप्लेस कारोबार नहीं करेगा।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इन नए नियमों के तहत अब पेमेंट ऐप्स को मकान मालिक के बैंक खाते में क्रेडिट कार्ड से भुगतान की अनुमति देने से पहले उसके बैंक खाते पर केवाईसी प्रक्रिया अपनानी होगी। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सभी पेमेंट एग्रीगेटर्स को अपने साथ जुड़े सभी मर्चेंट के लिए ग्राहक की उचित जांच-पड़ताल करनी होगी। यह या तो केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के जरिए, मर्चेंट के केवाईसी के जरिए या उचित जांच-पड़ताल प्रक्रिया के जरिए हो सकता है।

एचडीएफसी बैंक ने लिया था यह फैसला

देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता एचडीएफसी बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को भेजे एक ईमेल में कहा कि फिनटेक ऐप्स के माध्यम से क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किए गए किराए के भुगतान पर प्रति लेनदेन 3,000 रुपये तक 1 प्रतिशत शुल्क लगेगा। वहीं, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई कार्ड्स ने किराए के भुगतान के लिए रिवॉर्ड पॉइंट बंद कर दिए थे।

