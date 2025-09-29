दवाइयों पर टैरिफ को लेकर गुड न्यूज के बाद फार्मा शेयरों में जोरदार बढ़त

Trump Tariff: वॉकहार्ट के शेयर 10% से अधिक बढ़ गए। बजाज हेल्थकेयर, सुप्रिया लाइफसाइंस, एलेम्बिक फार्मा, एस्टर डीएम हेल्थकेयर, सन फार्मा, ल्यूपिन, सिप्ला, आरती ड्रग्स, जायडस लाइफसाइंसेज, बायोकॉन और अन्य के शेयर 1-3% के बीच बढ़े हैं। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1% से अधिक बढ़ गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ की घोषणा के बाद बुरी तरह गिरे फार्मा स्टॉक में आज जान लौटती नजर आ रही है। Wockhardt के शेयर 10% से अधिक बढ़ गए। बजाज हेल्थकेयर, सुप्रिया लाइफसाइंस, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, एस्टर डीएम हेल्थकेयर, सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज, ल्यूपिन, सिप्ला, आरती ड्रग्स, जायडस लाइफसाइंसेज, बायोकॉन और अन्य के शेयर 1-3% के बीच बढ़े हैं। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1% से अधिक बढ़ गया।

क्यों आई तेजी अमेरिकी सरकार ने स्पष्ट किया है कि 100% टैरिफ सिर्फ ब्रांडेड दवाओं पर लगेगा, जेनरिक दवाओं पर नहीं। विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय कंपनियों पर इस टैरिफ का असर बहुत कम होगा क्योंकि उनका जोर जेनरिक दवाओं के निर्यात पर है, न कि ब्रांडेड दवाओं पर।

जेनरिक दवाओं पर असर नहीं भारत से अमेरिका को होने वाला निर्यात मुख्य रूप से जेनरिक दवाओं का है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली 90% दवाएं जेनरिक हैं, जो टैरिफ से अप्रभावित रहेंगी।

रेवेन्यू पर असर कई भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार उनके कुल राजस्व का 30-50% हिस्सा होता है। हालांकि, चूंकि जेनरिक दवाएं अप्रभावित हैं, इसलिए उनके राजस्व पर बड़ा खतरा नहीं है।

क्या कह रहे एक्सपर्ट्स मोतीलाल ओसवाल के तुषार मानुधाने का कहना है कि भारतीय कंपनियों के जेनरिक निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि ब्रांडेड दवाओं की बढ़ी कीमत का भुगतान निर्माता कंपनियां खुद करें या फिर उपभोक्ताओं पर डालें।

लॉन्ग-टर्म रणनीति क्या है ओम घवालकर के मुताबिक, भारतीय कंपनी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों की तलाश कर रही हैं और बायोसिमिलर तथा नई दवाओं के विकास में निवेश बढ़ा रही हैं। अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है।

अनिश्चितता बनी हुई है रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि भविष्य में नीतियों में होने वाले बदलावों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। यह घटना भारतीय कंपनियों के लिए अपनी सप्लाई चेन मजबूत करने और अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने पर विचार करने का एक संकेत है।