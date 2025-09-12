pharma stock sigachi industries huge jump of 37 pc in 2 days yet why are experts alert फार्मा स्टॉक सिगाची इंडस्ट्रीज में 2 दिन में 37% की भारी उछाल, फिर भी विशेषज्ञ क्यों हैं सतर्क?, Business Hindi News - Hindustan
फार्मा स्टॉक सिगाची इंडस्ट्रीज में 2 दिन में 37% की भारी उछाल, फिर भी विशेषज्ञ क्यों हैं सतर्क?

छोटी कंपनी वाली फार्मा शेयर सिगाची इंडस्ट्रीज के शेयर में सिर्फ 2 सत्रों में ही 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यह उछाल भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर हुई सकारात्मक घटनाक्रम और उसके डिविडेंड रिकॉर्ड डेट से पहले आया है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 12:10 PM
छोटी कंपनी वाली फार्मा शेयर सिगाची इंडस्ट्रीज के शेयर आज इंट्रा-डे ट्रेडिंग में 14 प्रतिशत से अधिक उछल गए। यह उछाल पिछले सत्र में हुई लगभग 20 प्रतिशत की बढ़त के बाद आया है। सिर्फ इन 2 सत्रों में ही शेयर में 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यह उछाल भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर हुई सकारात्मक घटनाक्रम और उसके डिविडेंड रिकॉर्ड डेट से पहले आया है।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर नजर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूरोपीय संघ (ईयू) ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर सजा के तौर पर 100% शुल्क लगाने की बात कही गई थी। हालांकि, भारत पर टैरिफ को लेकर ईयू की तरफ से अभी तक किसी भी बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

वहीं, 1 सितंबर को एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट दी कि अमेरिका आयातित दवाओं पर 200 प्रतिशत से अधिक शुल्क लगाने वाला है। अगस्त के अंत में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दवाओं की कीमतों में 1400-1500 प्रतिशत तक की कटौती करने की योजना की घोषणा की थी। फिलहाल, भारतीय फार्मास्युटिकल उत्पाद अमेरिकी बाजार में बिना किसी शुल्क के प्रवेश करते हैं।

सिगाची इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत का प्रदर्शन

आज के कारोबार में, इस छोटी कंपनी के शेयर में 14.4 प्रतिशत की उछाल आई और यह 43.22 रुपये के अपने दिन के उच्चस्तर तक पहुंच गया। इस हालिया तेजी के बावजूद, यह शेयर पिछले एक साल में 32 प्रतिशत से अधिक नीचे बना हुआ है और पिछले तीन महीनों में 26 प्रतिशत गिर चुका है।

हालांकि, सितंबर महीने में एक बदलाव देखने को मिला है, और इस फार्मा शेयर में 37 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई है। इससे पहले अगस्त में इसमें 18 प्रतिशत, जुलाई में 22.5 प्रतिशत और जून में 7.7 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

पिछले महीने, अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद जारी रखने को लेकर भारतीय आयातों पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। हालांकि, फार्मास्यूटिकल्स अब तक इन व्यापारिक बाधाओं से मुक्त हैं।

क्या कह रहे एनॉलिस्ट

सेबी-रजिस्टर्ड स्वतंत्र इक्विटी विश्लेषक अविनाश गोरक्षकर ने कहा, "सिगाची इंडस्ट्रीज एक फार्मा शेयर है जिसका अमेरिका को निर्यात है। इस छोटी कंपनी के शेयर में यह तेजी भारत-अमेरिका व्यापार सौदे में हुई प्रगति को लेकर भारत और अमेरिकी प्रशासन की तरफ से दिए गए हालिया सकारात्मक बयानों के कारण आई है। हालांकि, यह रैली पूरी तरह से सट्टेबाजी वाली है, क्योंकि हाल की बैठकों से अभी तक कुछ ठोस नहीं निकला है।"

सिगाची इंडस्ट्रीज का डिविडेंड

हैदराबाद स्थित सिगाची इंडस्ट्रीज ने 4 सितंबर की एक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, अपने डिविडेंड के लिए 16 सितंबर, 2025 को रिकॉर्ड डेट तय किया है।

1 सितंबर को हुई अपनी वार्षिक आम बैठक में, बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी ने 10 प्रतिशत के डिविडेंड की सिफारिश की है, जो 0.10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के बराबर है। कुल भुगतान लगभग 3.82 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, जिसके लिए कंपनी के खातों में पहले से ही प्रावधान किए जा चुके हैं।

सिगाची इंडस्ट्रीज के Q1 नतीजे

सिगाची इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 13.26 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 15.03 करोड़ रुपये से 11 प्रतिशत कम है। लाभप्रदता में यह गिरावट ऑपरेशन से राजस्व में 23 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि के बावजूद आई, जो एक साल पहले के 104.1 करोड़ रुपये से बढ़कर 128.2 करोड़ रुपये हो गया।

कंपनी ने लाभ में गिरावट का कारण उच्च खर्च को बताया, जो पिछले साल के 94.1 करोड़ रुपये से बढ़कर 107.7 करोड़ रुपये हो गया।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

