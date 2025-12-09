Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
दूसरे दिन 4 गुना हुआ सब्सक्राइब हुआ यह IPO, ग्रे मार्केट में ₹290 मुनाफे पर शेयर, कल तक मौका

NSE के आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक कोरोना रेमेडीज IPO को कुल 4.71 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका था। रिटेल निवेशकों ने 4.28 गुना और NII कैटेगरी ने करीब 12 गुना बोली लगाई है, जबकि QIB सेगमेंट में अब तक 10% सब्सक्रिप्शन दिखाई दिया।

Dec 09, 2025 02:35 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Corona Remedies Ltd Subscription Status: कोरोना रेमेडीज लिमिटेड का आईपीओ दूसरे दिन मंगलवार को तेजी से सब्सक्राइब होता दिखा। जहां पहले दिन निवेशकों की मांग थोड़ी कमजोर रही थी, वहीं दूसरे दिन तस्वीर बदल गई। NSE के आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक कोरोना रेमेडीज IPO को कुल 4.71 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका था। रिटेल निवेशकों ने 4.28 गुना और NII कैटेगरी ने करीब 12 गुना बोली लगाई है, जबकि QIB सेगमेंट में अब तक 10% सब्सक्रिप्शन दिखाई दिया। पहले दिन, यानी 8 दिसंबर को इस आईपीओ को केवल 62% ही सब्सक्रिप्शन मिला था, जो दूसरे दिन की मजबूत बिडिंग के बाद सुधर गया है।

10 दिसंबर तक खुला रहेगा इश्यू

कोरोना रेमेडीज का आईपीओ सोमवार, 8 दिसंबर को खुला था और 10 दिसंबर, बुधवार को बंद होगा। इसका अलॉटमेंट 11 दिसंबर को होने की संभावना है, जबकि शेयरों की लिस्टिंग 15 दिसंबर को BSE और NSE दोनों एक्सचेंजों पर होगी। कंपनी इस बुक-बिल्डिंग इश्यू के जरिए कुल ₹655.37 करोड़ जुटाना चाहती है। पूरा इश्यू ओएफएस है, जिसमें 61.71 लाख इक्विटी शेयर बेचे जा रहे हैं। कीमत का दायरा ₹1,008 से ₹1,062 प्रति शेयर रखा गया है। एक लॉट में 14 शेयर हैं और रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश ₹14,868 तय है।

ग्रे मार्केट में क्या चल रहा भाव

कोरोना रेमेडीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) भी निवेशकों का रुझान बढ़ाता नजर आ रहा है। अनलिस्टेड मार्केट को ट्रैक करने वाली वेबसाइटों के अनुसार, कोरोना रेमेडीज आईपीओ का GMP आज ₹290 प्रति शेयर है। इसका मतलब है कि ग्रे मार्केट में शेयर ₹1,352 पर ट्रेड हो रहे हैं, जो कि इश्यू प्राइस ₹1,062 के मुकाबले लगभग 27.31% प्रीमियम है। अगर यही ट्रेंड बना रहा, तो लिस्टिंग के दिन निवेशकों को अच्छी लिस्टिंग गेन मिल सकती है।

कंपनी का कारोबार

कोरोना रेमेडीज एक स्थापित फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो महिलाओं की सेहत, कार्डियोलॉजी, दर्द प्रबंधन, यूरोलॉजी समेत कई प्रमुख चिकित्सा क्षेत्रों में दवाइयां बनाती और बाजार में बेचती है। यही वजह है कि निवेशकों का भरोसा कंपनी पर बढ़ता दिख रहा है। कंपनी की उत्पाद पोर्टफोलियो और हेल्थकेयर सेक्टर में तेजी को देखते हुए बाजार विशेषज्ञ इस आईपीओ को लेकर सकारात्मक रुख बनाए हुए हैं।

