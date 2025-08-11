आधे से ज्यादा टूट गया यह मल्टीबैगर, 5 दिन में ही 40% से ज्यादा की गिरावट

मल्टीबैगर कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर सोमवार को 19% से अधिक टूटकर 473.20 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार को इंट्राडे में 23% लुढ़क गए थे। 5 दिन में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयरों में 40% से अधिक की गिरावट आई है।

मल्टीबैगर कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर लगातार लुढ़क रहे हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 19 पर्सेंट से अधिक टूटकर 473.20 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार को इंट्राडे में 23 पर्सेंट लुढ़क गए थे। पिछले पांच दिन में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयरों में 40 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे और पूरे साल के रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस में कटौती के बाद पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयरों में यह गिरावट देखने को मिली है।

इस साल आधे से ज्यादा टूट गया यह शेयर

पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर इस साल आधे से ज्यादा टूट गए हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2025 को 1022.85 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 11 अगस्त 2025 को 473.20 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों में इस साल अब तक 50 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, पिछले पांच दिन में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयरों में 40 पर्सेंट की गिरावट आई है। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 5 अगस्त 2025 को 791.30 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 11 अगस्त 2025 को 473.20 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

कंपनी के शेयरों में कई ब्लॉक डील्स

पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड में सोमवार को कई ब्लॉक डील्स हुई हैं। इन ब्लॉक डील्स में 1.04 करोड शेयरों या कंपनी के आउटस्टैंडिंग इक्विटी के 3.7 पर्सेंट का ट्रांजैक्शन हुआ है। यह डील 500 रुपये प्रति शेयर के दाम पर हुई हैं। इस ट्रांजैक्शन की टोटल वैल्यू 526 करोड़ रुपये है।

नुवामा ने घटाया शेयरों का टारगेट प्राइस

ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड के शेयरों पर बाय (Buy) रेटिंग बनाए रखी है। हालांकि, नुवामा ने कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस घटा दिया है। ब्रोकरेज हाउस ने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयरों का टारगेट प्राइस 35 पर्सेंट घटाया है। ब्रोकरेज हाउस ने पहले कंपनी के शेयरों के लिए 1100 रुपये का टारगेट दिया था, जिसे अब घटाकर 710 रुपये कर दिया है।