आधे से ज्यादा टूट गया यह मल्टीबैगर, 5 दिन में ही 40% से ज्यादा की गिरावट
मल्टीबैगर कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर सोमवार को 19% से अधिक टूटकर 473.20 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार को इंट्राडे में 23% लुढ़क गए थे। 5 दिन में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयरों में 40% से अधिक की गिरावट आई है।
मल्टीबैगर कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर लगातार लुढ़क रहे हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 19 पर्सेंट से अधिक टूटकर 473.20 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार को इंट्राडे में 23 पर्सेंट लुढ़क गए थे। पिछले पांच दिन में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयरों में 40 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे और पूरे साल के रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस में कटौती के बाद पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयरों में यह गिरावट देखने को मिली है।
इस साल आधे से ज्यादा टूट गया यह शेयर
पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर इस साल आधे से ज्यादा टूट गए हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2025 को 1022.85 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 11 अगस्त 2025 को 473.20 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों में इस साल अब तक 50 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, पिछले पांच दिन में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयरों में 40 पर्सेंट की गिरावट आई है। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 5 अगस्त 2025 को 791.30 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 11 अगस्त 2025 को 473.20 रुपये पर जा पहुंचे हैं।
कंपनी के शेयरों में कई ब्लॉक डील्स
पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड में सोमवार को कई ब्लॉक डील्स हुई हैं। इन ब्लॉक डील्स में 1.04 करोड शेयरों या कंपनी के आउटस्टैंडिंग इक्विटी के 3.7 पर्सेंट का ट्रांजैक्शन हुआ है। यह डील 500 रुपये प्रति शेयर के दाम पर हुई हैं। इस ट्रांजैक्शन की टोटल वैल्यू 526 करोड़ रुपये है।
नुवामा ने घटाया शेयरों का टारगेट प्राइस
ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड के शेयरों पर बाय (Buy) रेटिंग बनाए रखी है। हालांकि, नुवामा ने कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस घटा दिया है। ब्रोकरेज हाउस ने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयरों का टारगेट प्राइस 35 पर्सेंट घटाया है। ब्रोकरेज हाउस ने पहले कंपनी के शेयरों के लिए 1100 रुपये का टारगेट दिया था, जिसे अब घटाकर 710 रुपये कर दिया है।
कंपनी ने घटाया रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस
मल्टीबैगर कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड ने अपने इनवेस्टर प्रेजेंटेशन में कहा है कि अब उसे 5700 करोड़ से 5800 करोड़ रुपये तक की कंसॉलिडेटेड सेल्स की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025 के मुकाबले सेल्स में 17-19% की ग्रोथ दिख रही है। हालांकि, मार्च तिमाही के अर्निंग प्रेजेंटेशन में कंपनी ने 6345 करोड़ रुपये के रेवेन्यू का गाइडेंस दिया था, जो कि वित्त वर्ष 2025 से 30.3 पर्सेंट की ग्रोथ को दर्शाता है। कंपनी ने टोटल ग्रुप रेवेन्यू गाइडेंस को भी घटा दिया है। कंपनी ने पहले टोटल ग्रुप रेवेन्यू 7200 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया था, जिसे अब घटाकर 6550 करोड़ से 6650 करोड़ रुपये तक कर दिया है।