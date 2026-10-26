PFC और REC का होगा विलय! सरकार की 51% हिस्सेदारी बचाने के लिए नई योजना, जानें पूरा प्लान

मुख्य बातें

सरकार पब्लिक सेक्टर की दो बड़ी पावर फाइनेंस कंपनियों PFC (Power Finance Corporation) और REC लिमिटेड के विलय की दिशा में आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव का रेव्यू कर रहा है और वित्त मंत्री की मंजूरी मिलने के बाद इसे जल्द केंद्रीय कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। इस मर्जर से करीब ₹11.60 लाख करोड़ के संयुक्त लोन बुक वाली एक बड़ी पावर फाइनेंसिंग कंपनी बनने का रास्ता साफ हो सकता है। इस प्रस्ताव का मकसद बिजली क्षेत्र में बढ़ती फंडिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मजबूत वित्तीय संस्थान तैयार करना है। हालांकि, विलय की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी के साथ-साथ जरूरी नियामकीय स्वीकृतियां और शेयरधारकों व कर्जदाताओं की सहमति भी जरूरी होगी।

PFC-REC मर्जर पर अब तक क्या हुआ?

पावर सेक्रेटरी पंकज अग्रवाल के मुताबिक, मर्जर प्रस्ताव पर एक दौर की चर्चा हो चुकी है। संबंधित मंत्रालयों से मिले सुझावों को शामिल करने के बाद प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। अब वित्त मंत्री की मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्रीय कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इस मर्जर को 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी करने का है। इससे पहले 15 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है। वहीं, 19 अक्टूबर को NSE और BSE ने भी इस योजना पर अपने ऑब्जर्वेशन लेटर जारी किए थे। इन प्रक्रियाओं के आगे बढ़ने के बावजूद मर्जर को अंतिम मंजूरी मिलना अभी बाकी है।

51% हिस्सेदारी के लिए क्या करेगी सरकार?

मर्जर के बाद बनने वाली कंपनी में केंद्र सरकार अपनी कम से कम 51% हिस्सेदारी बनाए रखना चाहती है, ताकि कंपनी का सरकारी कंपनी का दर्जा बरकरार रहे। इसके लिए अब प्रेफरेंस शेयर जारी करने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। पहले रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड और नए इक्विटी शेयर जारी करने जैसे विकल्पों पर भी चर्चा हुई थी।

प्रेफरेंस शेयर सामान्य इक्विटी शेयरों से अलग होते हैं। इनमें लाभांश और पूंजी लौटाने के मामले में तय प्राथमिकता हो सकती है, जो जारी किए जाने वाले शेयरों की शर्तों पर निर्भर करती है। सरकार इस विकल्प को इसलिए देख रही है, क्योंकि नए इक्विटी शेयर जारी करने के मुकाबले इसमें शुरुआती पूंजी की जरूरत कम हो सकती है। वहीं, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड के मामले में ब्याज भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि, प्रेफरेंस शेयरों के जरिए कितनी पूंजी लगाई जाएगी, इस पर अभी आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। कुछ पिछली रिपोर्टों में इसके लिए करीब ₹800 करोड़ के संभावित खर्च का अनुमान दिया गया था, लेकिन इसे अंतिम राशि नहीं माना जाना चाहिए।

PFC और REC का विलय कैसे होगा?

दोनों सरकारी कंपनियों के बोर्ड ने जून में मर्जर योजना को मंजूरी दी थी। इसके तहत REC Ltd का PFC में विलय किया जाएगा, यानी REC का कारोबार प्रस्तावित संयुक्त कंपनी के अंतर्गत आ जाएगा। योजना की शर्तों के मुताबिक, पात्र REC शेयरधारकों को उनके पास मौजूद हर 100 शेयरों के बदले PFC के 88 इक्विटी शेयर मिलेंगे। यह शेयर एक्सचेंज रेशियो निवेशकों के लिए अहम है, क्योंकि विलय पूरा होने पर REC के पात्र शेयरधारकों की हिस्सेदारी इसी आधार पर तय होगी। हालांकि, वास्तविक प्रक्रिया योजना की अंतिम शर्तों और जरूरी मंजूरियों पर निर्भर करेगी।

₹11.60 लाख करोड़ की होगी संयुक्त लोन बुक

इस मर्जर का सबसे बड़ा पहलू दोनों कंपनियों का साइज है। 30 जून तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, दोनों की अलग-अलग यानी स्टैंडअलोन लोन बुक इस प्रकार थी।

REC लिमिटेड:- 5.90 लाख करोड़

PFC:- 5.70 लाख करोड़

कुल लोन बुक:- 11.60 लाख करोड़

इस तरह विलय के बाद एक बड़ा वित्तीय संस्थान तैयार हो सकता है, जिसके पास बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं को कर्ज देने की व्यापक क्षमता होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस पुनर्गठन योजना की घोषणा की थी। सरकार का उद्देश्य बिजली उत्पादन से लेकर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और नवीकरणीय ऊर्जा तक पूरे सेक्टर में निवेश की जरूरतों को पूरा करना है।

सरकार की PFC और REC में कितनी हिस्सेदारी है?

मौजूदा शेयरहोल्डिंग के अनुसार, PFC के पास REC में 52.63% हिस्सेदारी है। वहीं, केंद्र सरकार के पास PFC की 55.99% हिस्सेदारी है। मर्जर के बाद सरकार का लक्ष्य संयुक्त कंपनी में कम से कम 51% हिस्सेदारी बनाए रखना है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए प्रेफरेंस शेयर का विकल्प महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस संरचना को अंतिम रूप देने में पूंजी की जरूरत, शेयरधारकों के हित और नियामकीय शर्तें अहम होंगी।

बिजली सेक्टर के लिए क्यों अहम है यह मर्जर?

भारत में बिजली की मांग बढ़ने के साथ उत्पादन क्षमता, ट्रांसमिशन नेटवर्क, वितरण व्यवस्था और ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं में निवेश की जरूरत भी बढ़ रही है। इन परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर लंबी अवधि के कर्ज की आवश्यकता होती है। PFC और REC दोनों ही बिजली क्षेत्र को वित्त उपलब्ध कराती हैं। इनके काम में बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी परियोजनाओं को फंडिंग देना शामिल है। REC ने इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भी अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है।

दोनों कंपनियों को एक साथ लाने से बड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए अधिक व्यापक प्लेटफॉर्म तैयार हो सकता है। हालांकि, वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि मर्जर के बाद कंपनियां अपने कामकाज, पूंजी और कर्ज वितरण को किस तरह व्यवस्थित करती हैं।

PFC और REC के शेयरधारकों को क्या जानना चाहिए?

PFC और REC के निवेशकों के लिए मर्जर की प्रगति, शेयर एक्सचेंज रेशियो और सरकार की हिस्सेदारी बनाए रखने की योजना महत्वपूर्ण होगी। REC के पात्र शेयरधारकों को हर 100 शेयरों के बदले PFC के 88 शेयर देने का प्रस्ताव है। लेकिन, अभी मर्जर को अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। इसलिए निवेशकों को केवल प्रस्तावित विलय के आधार पर शेयरों में तेजी या किसी निश्चित रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आगे वित्त मंत्रालय और कैबिनेट की मंजूरी, अंतिम शर्तें तथा नियामकीय प्रक्रियाएं इस सौदे की दिशा तय करेंगी।