सरकारी कंपनी ने किया डिविडेंड का ऐलान, 17 नवंबर है रिकॉर्ड डेट, शेयर में तेजी

मुख्य बातें

शेयर बाजार में सरकारी कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। PFC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हर शेयर पर 4.10 रुपये का डिविडेंड देने की मंजूरी दी है। कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। इस हिसाब से निवेशकों को फेस वैल्यू पर 41% डिविडेंड मिलेगा। PFC ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी है। कंपनी के शेयर आज गुरुवार को BSE पर 2.36% की तेजी के साथ 329.50 रुपये पर बंद हुए।

17 नवंबर है रिकॉर्ड डेट कंपनी ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट रखा है। यानी जिन निवेशकों के पास तय रिकॉर्ड डेट के अनुसार कंपनी के शेयर होंगे, वे इस डिविडेंड के लिए पात्र होंगे। कंपनी ने बुधवार को BSE पर दी गई जानकारी में बताया कि 17 नवंबर 2026 को उन शेयरधारकों की पहचान की जाएगी, जिन्हें वित्त वर्ष 2026-27 के दूसरे अंतरिम डिविडेंड का फायदा मिलेगा। इसलिए जो निवेशक इस डिविडेंड का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें रिकॉर्ड डेट और शेयर खरीदने की समयसीमा का ध्यान रखना होगा।

कंपनी के मुनाफे में 2% की गिरावट डिविडेंड के साथ कंपनी ने सितंबर तिमाही के नतीजे भी जारी किए हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में PFC का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर करीब 2% घटकर 7,681.51 करोड़ रुपये रह गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी ने 7,834.39 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। कंपनी के मुताबिक, खर्च बढ़ने की वजह से मुनाफे पर थोड़ा दबाव देखने को मिला है। हालांकि, कंपनी की कुल आय में मामूली बढ़ोतरी हुई है। सितंबर तिमाही में PFC की कुल आय बढ़कर 29,234.42 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 28,901.10 करोड़ रुपये थी। यानी कंपनी की कमाई में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन खर्च बढ़ने के कारण मुनाफे में हल्की गिरावट दर्ज की गई।

शेयर में लगातार तीसरे दिन तेजी अब बात करें PFC के शेयरों की तो गुरुवार को कंपनी के स्टॉक में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। BSE पर शेयर 2.36% की तेजी के साथ 329.50 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप करीब 1,08,738.35 करोड़ रुपये रहा। बता दें कि PFC के शेयर में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में तेजी दर्ज की गई। पिछले तीन कारोबारी दिनों में शेयर करीब 5% चढ़ चुका है। वहीं, पिछले एक हफ्ते में इसने 2.87% का रिटर्न दिया है।