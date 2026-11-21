मुख्य बातें

अगर आप नौकरीपेशा हैं तो ये खबर काम की हो सकती है। दरअसल, नौकरीपेशा लोगों के लिए पीएफ की रकम काफी अहम होती है। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। इसके तहत, पीएफ रकम की निकासी और बेरोजगारी की स्थिति से जुड़े नियमों में ढील दी गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या इन नियमों में बदलाव का असर कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) पर भी पड़ेगा? आइए डिटेल जानते हैं।

सबसे पहले जानिए क्या हैं नए नियम नए नियम के तहत अब कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा राशि का अधिक हिस्सा जरूरत पड़ने पर निकाल सकेंगे। नौकरी छूटने के बाद पूरी रकम निकालने के लिए भी उन्हें पहले के मुकाबले कम इंतजार करना होगा। इसके अलावा, रिटायर कर्मचारी अपनी पूरी बचत एक साथ निकालने के बजाय हर महीने या कुछ महीनों के अंतराल पर किस्तों में भी प्राप्त कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक रिटायर कर्मचारी हर महीने, तीन महीने या छह महीने के अंतराल पर अपनी बचत का कुछ हिस्सा निकाल सकेंगे।

हालांकि, रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए यह सुविधा स्वैच्छिक होगी। किस्तों में रकम लेने के बाद खाते में बची हुई राशि पर भी लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि, ब्याज की गणना खाते में बची हुई रकम के आधार पर होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर आय उपलब्ध कराना है, जबकि उनकी बची हुई बचत पर ब्याज भी मिलता रहे। अगर किस्तों में निकासी के दौरान खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नामित व्यक्ति या आश्रित को बची हुई रकम निकालने अथवा किस्तें जारी रखने का विकल्प मिलेगा।

EPS के 36 महीने की वेटिंग पीरियड यह सुविधा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन से अलग होगी। इसके तहत कर्मचारी अपनी पीएफ बचत निकाल सकेंगे जबकि ईपीएस के तहत पेंशन अलग नियमों के हिसाब से मिलती है। वहीं, EPFO ने EPS के तहत पेंशन राशि निकालने के लिए लागू 36 महीने की वेटिंग पीरियड में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी नौकरी छूटने के बाद कर्मचारी को EPF की पूरी रकम निकालने के लिए दो महीने इंतजार करना होगा लेकिन EPS से जुड़ी निकासी के लिए पुरानी 36 महीने की शर्त लागू रहेगी। EPFO के नए फैसले में मासिक EPS पेंशन बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं किया गया है। यानी न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी या सभी पेंशनर्स के लिए ज्यादा पेंशन देने का कोई नया फैसला इस बैठक में नहीं हुआ।