PF के नए नियमों का असर पेंशन पर भी पड़ेगा? नौकरीपेशा लोगों को जानना जरूरी
मुख्य बातें
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए निकासी से जुड़े कई नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है
- इन बदलावों के बीच एक अहम सवाल है कि क्या EPFO के नए फैसले का असर कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) पर भी पड़ेगा?
अगर आप नौकरीपेशा हैं तो ये खबर काम की हो सकती है। दरअसल, नौकरीपेशा लोगों के लिए पीएफ की रकम काफी अहम होती है। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। इसके तहत, पीएफ रकम की निकासी और बेरोजगारी की स्थिति से जुड़े नियमों में ढील दी गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या इन नियमों में बदलाव का असर कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) पर भी पड़ेगा? आइए डिटेल जानते हैं।
सबसे पहले जानिए क्या हैं नए नियम
नए नियम के तहत अब कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा राशि का अधिक हिस्सा जरूरत पड़ने पर निकाल सकेंगे। नौकरी छूटने के बाद पूरी रकम निकालने के लिए भी उन्हें पहले के मुकाबले कम इंतजार करना होगा। इसके अलावा, रिटायर कर्मचारी अपनी पूरी बचत एक साथ निकालने के बजाय हर महीने या कुछ महीनों के अंतराल पर किस्तों में भी प्राप्त कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक रिटायर कर्मचारी हर महीने, तीन महीने या छह महीने के अंतराल पर अपनी बचत का कुछ हिस्सा निकाल सकेंगे।
हालांकि, रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए यह सुविधा स्वैच्छिक होगी। किस्तों में रकम लेने के बाद खाते में बची हुई राशि पर भी लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि, ब्याज की गणना खाते में बची हुई रकम के आधार पर होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर आय उपलब्ध कराना है, जबकि उनकी बची हुई बचत पर ब्याज भी मिलता रहे। अगर किस्तों में निकासी के दौरान खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नामित व्यक्ति या आश्रित को बची हुई रकम निकालने अथवा किस्तें जारी रखने का विकल्प मिलेगा।
EPS के 36 महीने की वेटिंग पीरियड
यह सुविधा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन से अलग होगी। इसके तहत कर्मचारी अपनी पीएफ बचत निकाल सकेंगे जबकि ईपीएस के तहत पेंशन अलग नियमों के हिसाब से मिलती है। वहीं, EPFO ने EPS के तहत पेंशन राशि निकालने के लिए लागू 36 महीने की वेटिंग पीरियड में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी नौकरी छूटने के बाद कर्मचारी को EPF की पूरी रकम निकालने के लिए दो महीने इंतजार करना होगा लेकिन EPS से जुड़ी निकासी के लिए पुरानी 36 महीने की शर्त लागू रहेगी। EPFO के नए फैसले में मासिक EPS पेंशन बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं किया गया है। यानी न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी या सभी पेंशनर्स के लिए ज्यादा पेंशन देने का कोई नया फैसला इस बैठक में नहीं हुआ।
इसके साथ ही, ईपीएफओ ने आंशिक निकासी के बाद खाते में न्यूनतम बची रकम की सीमा भी घटा दी है। पहले खाताधारकों को अपनी कुल पात्र पीएफ राशि का कम-से-कम 25 प्रतिशत खाते में रखना अनिवार्य था लेकिन अब यह सीमा घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है। इसका मतलब है कि पात्र खाताधारक जरूरत पड़ने पर अपनी जमा राशि का 90 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। पीएफ निकासी से जुड़ा एक अन्य बदलाव नौकरी छूटने के बाद पूरी जमा राशि निकालने की प्रतीक्षा अवधि से जुड़ा है। अब इसे 12 महीने से घटाकर दो महीने कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें