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युद्ध का इस कंपनी के शेयरों पर पड़ा है बुरा असर, 52 वीक लो लेवल पर भाव, दो दशक में यह सबसे खराब महीना

Mar 23, 2026 11:27 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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आज सोमवार को Petronet LNG Ltd के शेयर बीएसई में 248.70 रुपये के स्तर पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयर 235.50 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गए। यह कंपनी का 52 वीक लो लेवल है। बता दें, शुक्रवार को कंपनी के शेयरों की कीमतों में 5 प्रतिशत की गिरावट आई है।

युद्ध का इस कंपनी के शेयरों पर पड़ा है बुरा असर, 52 वीक लो लेवल पर भाव, दो दशक में यह सबसे खराब महीना

Stock in Focus: सोमवार को दिन पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के शेयरों के लिए अच्छा नहीं रहा है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में 8 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। इस कंपनी के लिए ईरान-अमेरिका युद्ध कहर बनकर उभरा है। युद्ध की वजह से लगातार तीसरे कारोबारी दिन को Petronet LNG Ltd के शेयरों की कीमतों में गिरावट आई है। बता दें, सीएनबीसी टीवी81 की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के शेयरों के लिए पिछले दो दशक में यह सबसे बुरा महीना साबित हुआ है।

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52 वीक लो लेवल पर पहुंचा शेयर

आज सोमवार को Petronet LNG Ltd के शेयर बीएसई में 248.70 रुपये के स्तर पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयर 235.50 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गए। यह कंपनी का 52 वीक लो लेवल है। बता दें, शुक्रवार को कंपनी के शेयरों की कीमतों में 5 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, गुरुवार को कंपनी के शेयरों में 7 प्रतिशत लुढ़क चुका है।

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कतर ने बढ़ाई टेंशन

पिछले दिनों कतर के Ras Laffan industrial complex पर ईरान ने हमाला कर दिया था। जिसके बाद ईरान ने इसे अप्रत्याशित घटना करार दिया था। इस अटैक की वजह से 17 प्रतिशत एक्सपोर्ट में गिरावट आई है। जिसका असर Petronet LNG Ltd पर भी पड़ा है। बता दें, कतर ने दी जानकारी में बताया है कि डैमेज हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के रिपेयर होने में 3 से 5 साल लगेगा। जिससे लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स को धक्का लगा है। हालांकि, कतर ने जिन प्रभावित होने वाले देशों का नाम लिया है उसमें भारत शामिल नहीं है।

नोमुरा ने घटाया टारगेट प्राइस

ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने पेट्रोनेट एलएनजी के टारगेट प्राइस को 379 रुपये से घटाकर 340 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। हालांकि, ब्रोकरेज हाउस की तरफ BUY रेटिंग को बरकरार रखा गया है। नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वेस्ट एशिया में मौजूदा क्राइसिस का असर पड़ेगा।

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Petronet LNG Ltd के शेयरों की कीमतों में पिछले एक साल में 21 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, दो साल में कंपनी के शेयरों का भाव 8.89 प्रतिशत गिरा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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