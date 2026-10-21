पेट्रोल-डीजल और CNG इन शहरों में हुआ महंगा! टैंक फुल कराने से पहले जानें अपने शहर का रेट

मुख्य बातें

Petrol Diesel Price Today: 21 अक्टूबर को देश के कई शहरों में पेट्रोल-डीजल और CNG की कीमतों में फेरबदल हुआ है। नोएडा में पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं, दूसरी ओर CNG इस्तेमाल करने वालों को भी झटका लगा है। जी हां, क्योंकि देश के 9 शहरों में CNG की कीमत 50 पैसे से लेकर 2 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गई है। चेन्नई, मथुरा और मेरठ में CNG के दाम में सबसे ज्यादा 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई। अगर आप आज अपनी गाड़ी में पेट्रोल, डीजल या CNG फुल करवाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपके शहर में फ्यूल किस कीमत पर मिल रहा है। यहां नीचे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, लखनऊ और हैदराबाद समेत कई शहरों के ताजा रेट दिए गए हैं।

नोएडा में पेट्रोल-डीजल महंगा

नोएडा में 21 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम बढ़े। पेट्रोल 16 पैसे महंगा होकर 102.12 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया, जबकि डीजल की कीमत में 12 पैसे की बढ़ोतरी हुई और यह 95.56 रुपये प्रति लीटर हो गया। दिलचस्प बात यह है कि नोएडा और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बराबर यानी 102.12 रुपये प्रति लीटर है। हालांकि, नोएडा में डीजल दिल्ली के मुकाबले 36 पैसे महंगा है। वहीं, गुरुग्राम में पेट्रोल 102.97 रुपये और डीजल 95.64 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रहा, यानी दिल्ली-NCR में भी ईंधन की कीमतें एक जैसी नहीं हैं।

हैदराबाद में पेट्रोल सबसे महंगा, चंडीगढ़ में सबसे सस्ता

दिए गए शहरों की लिस्ट में हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा 116.15 रुपये प्रति लीटर रही। तिरुवनंतपुरम में भी पेट्रोल 115.49 रुपये प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। इन दोनों शहरों में डीजल की कीमत भी 100 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा है। इसके उलट चंडीगढ़ में पेट्रोल 101.54 रुपये और डीजल 89.47 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया। लिस्ट में शामिल शहरों में ये सबसे कम कीमतें हैं।

दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में क्या हैं रेट?

21 अक्टूबर को देश के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रहीं। हालांकि, नीचे दी गई लिस्ट में देखा जा सकता है कि इन शहरों के बीच फ्यूल के दाम में काफी अंतर देखने को मिलता है।

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर) नई दिल्ली 102.12 95.20 मुंबई 111.21 97.83 कोलकाता 113.51 99.82 चेन्नई 107.76 99.55

इन चारों शहरों में कोलकाता में पेट्रोल सबसे महंगा रहा। यहां पेट्रोल की कीमत मुंबई से 2.30 रुपये प्रति लीटर अधिक है। वहीं, इन शहरों में डीजल का सबसे ज्यादा भाव कोलकाता में 99.82 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया।

अन्य शहरों में पेट्रोल-डीजल के रेट

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर) बेंगलुरु 111.68 99.56 भुवनेश्वर 108.97 100.68 जयपुर 113.19 98.25 लखनऊ 101.86 95.36 पटना 113.37 99.36 तिरुवनंतपुरम 115.49 104.40 हैदराबाद 116.15 104.23 चंडीगढ़ 101.54 89.47

इन शहरों में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। लिस्ट में शामिल सभी 14 शहरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर रहा।

CNG Price Today: इन शहरों में 2 रुपये तक बढ़े दाम

पेट्रोल-डीजल के मुकाबले CNG की कीमतों में कई स्थानों पर बढ़ोतरी दर्ज की गई। चेन्नई, मथुरा और मेरठ में CNG 2 रुपये प्रति किलो महंगी हुई। मुंबई और बेंगलुरु में एक-एक रुपये की बढ़ोतरी हुई।

शहर CNG की कीमत (₹/किलो) बढ़ोतरी मुंबई 89.00 ₹1 चेन्नई 99.50 ₹2 बेंगलुरु 98.00 ₹1 मथुरा 102.00 ₹2 मेरठ 95.50 ₹2 भरतपुर 98.00 50 पैसे देवास 98.00 50 पैसे फिरोजाबाद 99.50 50 पैसे सोनीपत 95.00 ₹1 नई दिल्ली और NCR 86.98 कोई बदलाव नहीं रेवाड़ी 91.59 कोई बदलाव नहीं हैदराबाद 112.00 कोई बदलाव नहीं

इन स्थानों में हैदराबाद में CNG सबसे महंगी 112 रुपये प्रति किलो है। वहीं, नई दिल्ली और NCR में इसकी कीमत 86.98 रुपये प्रति किलो बनी हुई है, जो लिस्ट में सबसे कम है।

गाड़ी में तेल भरवाने से पहले क्यों चेक करें रेट?

पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतें शहर और स्थानीय बाजार के हिसाब से अलग हो सकती हैं। इसलिए एक शहर का रेट दूसरे शहर पर लागू नहीं होता। खासकर नोएडा और दिल्ली जैसे आसपास के इलाकों में भी डीजल की कीमत में अंतर हो सकता है।