पेट्रोल पंप पर पसरा सन्नाटा, तेल की किल्लत से जूझ रहे डीलर्स! क्या है जमीनी हकीकत
Petrol Diesel Price: पंप पर मौजूदा समय में तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। कई पंप मालिकों ने बताया है कि पहले हर महीने 12 से 13 टैंकर तेल मिल जाता था। अब यह 4 से 6 हो गया है।
Petrol Diesel Price: युद्ध की वजह से महज 11 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7.5 रुपये से अधिक का इजाफा हुआ है। सोमवार को आखिरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया था। आम-आदमी सिर्फ पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से ही परेशान हीं है। मौजूदा समय में पंप पर पेट्रोल और डीजल लगातार नहीं मिल पा रहा है। कुछ पंप मालिकों ने नाम ना लिखने की शर्त पर लाइव हिन्दुस्तान को बताया कि जहां मार्च से पहले हर महीने 12-14 टैंकर आसानी से मिल जाते थे। तो वहीं अब बहुत प्रयास करने पर 4-6 टैंकर तेल ही मिल पा रहा है। जिसकी वजह से बीच-बीच में कई बार पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता पंप पर नहीं होने की वजह से बिक्री रोकनी पड़ती है।
क्या बदल गए हैं तेल खरीदने के नियम (Petrol Diesel Supply)
पंप मालिक बताते हैं कि आधिकारिक तौर पर नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अब पहले पंप को पूरी तरह से ‘ड्राई’ करना होता। उसके बाद ही तेल का नया टैंकर मिलता है। डीलर्स का कहना है कि टैंकर में तेल लोडिंग में भी समय लग रहा है। जिसकी वजह से समय रहते पंप पर पेट्रोल और डीजल कई बार कई दिनों तक उपलब्ध नहीं रह पाता है।
इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग 20 प्रतिशत ट्रक खड़े हो गए हैं। बढ़ती कीमतों और डीजल की कई बार अनुपलब्धता की वजह से ट्रक मालिकों को बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है।
पेट्रोल और डीजल पर कोटा सिस्टम? (Petrol Diesel Kota Sysyteam)
इस तरह के मामले पूरी तरह से स्थानीय हैं। पिछले कुछ सप्ताह में कुछ पंप पर देखा गया है कि पेट्रोल बाइक वालों को 200 रुपये से अधिक नहीं मिल रहा है। हालांकि, ज्यादातर पंप तेल की उपलब्धता होने पर बिना किसी लिमिट के तेल दे रहे हैं।
सरकार का क्या कहना है?
इस पूरे मसले पर सरकार लगातार बयान जारी करके कह रहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं है। जो कुछ मामले सामने आ रहे हैं वो पूरी तरह से स्थानीय हैं। सरकार का कहना है कि तेल की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। सभी को जरूरत के हिसाब से तेल दिया जा रहा है।
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट
कल सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में 7 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिली थी। जिसके बाद इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल का रेट 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया था। आज मंगलवार को एक बार फिर से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। क्रूड ऑयल का रेट 1 प्रतिशत तक बढ़ गया है।
क्या आगे भी बढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम?
मौजूदा परिस्थितों को अगर देखें तो इस बात की संभावना अधिक है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आने वाले समय में इजाफा हो सकता है। 4 बार कीमतों के बढ़ाए जाने के बाद भी तेल कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।