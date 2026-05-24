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लंदन-पेरिस में ₹190 पार हुआ पेट्रोल, भारत में सबसे कम बढ़े तेल के दाम? सामने आई सच्चाई

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पश्चिम एशिया संकट और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होने के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं, लेकिन भारत ने 76 दिनों तक इसका बोझ खुद उठाकर आम जनता को राहत दी। तीन चरणों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें करीब ₹5 प्रति लीटर बढ़ाई गईं, जिसे वैश्विक स्तर पर सबसे कम बड़ी बढ़ोतरी माना जा रहा है।

लंदन-पेरिस में ₹190 पार हुआ पेट्रोल, भारत में सबसे कम बढ़े तेल के दाम? सामने आई सच्चाई

खाड़ी देशों (Middle East) में चल रहे तनाव और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' (Strait of Hormuz) के बंद होने के कारण इस समय पूरी दुनिया में एक भयानक तेल संकट (Global Oil Shock) पैदा हो गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगी इस आग से जहां विकसित और बड़े-बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं कांप रही हैं, वहीं आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत ने अपनी समझदारी से आम जनता को इसके बड़े झटके से काफी हद तक बचा लिया है, आइए इसको जरा आसान भाषा में समझते हैं।

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cnbctv18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत दुनिया की उन चुनिंदा बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है, जिसने वैश्विक तेल संकट के बावजूद लगातार 76 दिनों तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ने नहीं दिया और कच्चे तेल की बढ़ती लागत का पूरा बोझ खुद उठाया। इसके बाद, जब कीमतें बढ़ाना मजबूरी हो गया, तब भी सरकार ने बेहद चरणबद्ध (Phased) तरीके से ₹5 प्रति लीटर से भी कम की मामूली बढ़ोतरी को मंजूरी दी। सूत्रों का कहना है कि खाड़ी देशों (Gulf Countries) को छोड़ दिया जाए, तो दुनिया की किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था में पेट्रोल-डीजल के दामों में हुई यह वृद्धि वैश्विक स्तर पर सबसे छोटी और कम नुकसानदेह बढ़ोतरी है।

तीन बार में सिर्फ 5% की मामूली बढ़ोतरी

सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने पिछले कुछ दिनों में कुल तीन बार ईंधन की कीमतों में संशोधन किया है। ये बदलाव 15 मई, 19 मई और हाल ही में कल 23 मई 2026 को किए गए। इन तीनों संशोधनों को मिलाकर पेट्रोल की कीमतों में कुल ₹4.74 प्रति लीटर और डीजल में ₹4.82 प्रति लीटर की कुल बढ़ोतरी हुई है। अगर करीब ₹95 प्रति लीटर की पुरानी बेस प्राइज (मूल कीमत) के हिसाब से देखें, तो यह बढ़ोतरी महज 5% के आसपास है।

यूरोप में हाहाकार, भारत में काबू है स्थिति

भारत की तुलना में अगर हम दुनिया के अन्य देशों पर नजर डालें, तो हॉर्मुज संकट के बाद वहां ईंधन की कीमतें 20% से लेकर 80% से भी ज्यादा तक बढ़ चुकी हैं।

यूरोपीय संघ (EU):- यूरोप के 27 देशों में पेट्रोल की औसत कीमत इस समय ₹179 प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी है।

ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी:- इन विकसित देशों में तो पेट्रोल के दाम ₹190 प्रति लीटर से भी कहीं ज्यादा ऊपर चल रहे हैं।

भारत की स्थिति:- इसके विपरीत, 23 मई के नए रेट्स लागू होने के बाद भी भारत में राज्यों के टैक्स (VAT) के आधार पर पेट्रोल की औसत कीमत ₹95 से ₹118 प्रति लीटर के बीच बनी हुई है, जो वैश्विक स्तर पर बेहद कम है।

सरकार और तेल कंपनियों ने उठाया भारी घाटा

जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल अपने उच्चतम स्तर पर था, तब भारतीय उपभोक्ताओं को महंगाई से बचाने के लिए सरकार और सरकारी तेल कंपनियां अपने स्तर पर भारी नुकसान झेल रही थीं। एक अनुमान के मुताबिक, सरकार पेट्रोल पर करीब ₹24 प्रति लीटर और डीजल पर ₹30 प्रति लीटर का भारी घाटा खुद वहन कर रही थी। सूत्रों के अनुसार, 15 मई और 19 मई को जो कीमतों में मामूली बदलाव किए गए, उससे तेल कंपनियों के इस भारी-भरकम घाटे में करीब 25% की कमी आई है। हालांकि, कंपनियां अब भी बड़ा घाटा सहकर जनता को सस्ता तेल उपलब्ध करा रही हैं।

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इस संकट काल में भारत सरकार और देश की तेल कंपनियों ने जिस तरह तालमेल बिठाकर काम किया है, उसने देश को इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की गर्त में जाने से रोक लिया है। जहां दुनिया भर के नागरिक महंगे ईंधन के कारण सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं, वहीं भारतीय उपभोक्ताओं को इस वैश्विक झटके का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही सहना पड़ा है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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