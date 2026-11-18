पेट्रोल आज 102.12 और डीजल 95.20 रुपये लीटर, दाम कम होने की उम्मीद नहीं, पहले कंपनियों के नुकसान की होगी भरपाई
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Rates Today: तेल कंपनियों को 42,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत कमी की कोई संभावना नहीं है
पेट्रोल-डीजल के दाम कम होने की उम्मीदों को एक और झटका लगा है। कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। जबकि, दो दिन पहले ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत कमी की कोई संभावना नहीं है। इस बीच भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी रोजाना की तरह आज सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं।
तेल कंपनियों को 42,000 करोड़ रुपये का नुकसान
चेन्नई के मीनांबक्कम हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और पेट्रोलियम की सप्लाई में आई दिक्कतों के चलते तेल कंपनियों को 42,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ईंधन की कीमतें कम करने से पहले तेल कंपनियों को अपने हुए नुकसान का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा, "हम तो यही चाहेंगे कि अगले ही दिन कीमतें कम हो जाएं, लेकिन तकनीकी रूप से अभी ऐसा करना संभव नहीं है।"
तुरंत कम क्यों नहीं हुए पेट्रोल-डीजल के रेट
ग्लोबल मार्केट में आज बुधवार सुबह ब्रेंट क्रूड करीब 95 डॉलर प्रति बैरल की ओर बढ़ रहा था। सुबह 0.76 प्रतिशत की बढ़त के साथ 93.14 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। सवाल यह है कि कच्चे तेल के दाम 100 डॉलर से भी नीचे हैं और पेट्रोल-डीजल के दाम कम क्यों नहीं हुए?
सबसे पहले यह जान लें कि ऐसा नहीं होता कि आज तेल 95 डॉलर के करीब है तो इसी रेट पर डिलीवरी आज ही मिल जाएगी। इसकी डिलीवरी जनवरी 2027 में मिलेगी। आज जो तेल भारत में उतर रहा हो वह रेट सितंबर में तय हुआ होगा।
दूसरी बात, सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रेट तो रोजाना जारी करती हैं, लेकिन उन पर सरकार का नियंत्रण होता है। कच्चे तेल के दाम घटने पर कंपनियां पहले अपना घाटा पूरा करती हैं।
मई में बढ़े थे दाम
कच्चे तेल के दाम जब आसमान पर पहुंचे थे तो पेट्रोल-डीजल के दाम तुरंत बढ़े भी नहीं थे। फरवरी में कच्चा तेल जब आसमान छू रहा था तब भारत में बिहार समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका था। चुनाव के बाद जब रिजल्ट आ गए। सरकारें बन गई तब जाकर मई में सरकारी कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम चार बार में 7.50-7.50 रुपये लीटर बढ़ाए थे।
आज दिल्ली से चेन्नई तक 1 लीटर पेट्रोल की क्या है कीमत
दिल्ली में एथेनॉल फ्री पेट्रोल 167.35 रुपये लीटर है जबकि, 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल 102.12 रुपये लीटर। इंडियन ऑयल का XP95 पेट्रोल, जिसमें केवल 5 प्रतिशत एथेनॉल की मिलावट होती है, उसकी कीमत 109.24 रुपये लीटर है। यहां सामान्य डीजल की कीमत 95.20 रुपये लीटर है। आज भी पूरे देश में कहीं भी पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
अन्य शहरों में 20 प्रतिशत एथेनॉल वाले पेट्रोल की बात करें तो मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपये और डीजल की 97.83 रुपये है। चेन्नई में पेट्रोल 107.76 रुपये प्रति लीटर और डीजल 99.55 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 99.82 रुपये प्रति लीटर है। लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102.05 रुपये और डीजल की 99.28 रुपये है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें