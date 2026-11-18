मुख्य बातें

पेट्रोल-डीजल के दाम कम होने की उम्मीदों को एक और झटका लगा है। कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। जबकि, दो दिन पहले ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत कमी की कोई संभावना नहीं है। इस बीच भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी रोजाना की तरह आज सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं।

तेल कंपनियों को 42,000 करोड़ रुपये का नुकसान चेन्नई के मीनांबक्कम हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और पेट्रोलियम की सप्लाई में आई दिक्कतों के चलते तेल कंपनियों को 42,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ईंधन की कीमतें कम करने से पहले तेल कंपनियों को अपने हुए नुकसान का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा, "हम तो यही चाहेंगे कि अगले ही दिन कीमतें कम हो जाएं, लेकिन तकनीकी रूप से अभी ऐसा करना संभव नहीं है।"

तुरंत कम क्यों नहीं हुए पेट्रोल-डीजल के रेट ग्लोबल मार्केट में आज बुधवार सुबह ब्रेंट क्रूड करीब 95 डॉलर प्रति बैरल की ओर बढ़ रहा था। सुबह 0.76 प्रतिशत की बढ़त के साथ 93.14 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। सवाल यह है कि कच्चे तेल के दाम 100 डॉलर से भी नीचे हैं और पेट्रोल-डीजल के दाम कम क्यों नहीं हुए?

सबसे पहले यह जान लें कि ऐसा नहीं होता कि आज तेल 95 डॉलर के करीब है तो इसी रेट पर डिलीवरी आज ही मिल जाएगी। इसकी डिलीवरी जनवरी 2027 में मिलेगी। आज जो तेल भारत में उतर रहा हो वह रेट सितंबर में तय हुआ होगा।

दूसरी बात, सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रेट तो रोजाना जारी करती हैं, लेकिन उन पर सरकार का नियंत्रण होता है। कच्चे तेल के दाम घटने पर कंपनियां पहले अपना घाटा पूरा करती हैं।

मई में बढ़े थे दाम कच्चे तेल के दाम जब आसमान पर पहुंचे थे तो पेट्रोल-डीजल के दाम तुरंत बढ़े भी नहीं थे। फरवरी में कच्चा तेल जब आसमान छू रहा था तब भारत में बिहार समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका था। चुनाव के बाद जब रिजल्ट आ गए। सरकारें बन गई तब जाकर मई में सरकारी कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम चार बार में 7.50-7.50 रुपये लीटर बढ़ाए थे।

आज दिल्ली से चेन्नई तक 1 लीटर पेट्रोल की क्या है कीमत दिल्ली में एथेनॉल फ्री पेट्रोल 167.35 रुपये लीटर है जबकि, 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल 102.12 रुपये लीटर। इंडियन ऑयल का XP95 पेट्रोल, जिसमें केवल 5 प्रतिशत एथेनॉल की मिलावट होती है, उसकी कीमत 109.24 रुपये लीटर है। यहां सामान्य डीजल की कीमत 95.20 रुपये लीटर है। आज भी पूरे देश में कहीं भी पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।